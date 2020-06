Disintegration - Offizieller Launch-Trailer stimmt auf den Shooter ein

Rettung der Menschheit

Rasanter Multiplayer

In wenigen Tagen erscheint der Scifi-Shooter Disintegration für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft. Vorab zeigen V1 Interactive und Private Division jetzt im offiziellen Launch-Trailer, worum es in der Kampagne geht.Der Launch-Trailer vermischt Videosequenzen und echtes Gameplay-Material aus dem Spiel, das unter der Federführung des Halo-Co-Entwicklers Marcus Lehto zusammen mit dem Independent-Studio V1 Interactive entstand. Der Shooter spielt in einer finsteren Zukunft, in der die Menschen nur noch durch einen als "Integration" bekannt gewordenen Prozess überleben können. Bei diesem wird das mensch­li­che Gehirn in einen künstlichen Körper transplantiert.Verantwortlich für das doch recht unerfreuliche Zukunftsszenario sind auch bei Disintegration mal wieder außerirdische Invasoren: Die übermächtigen Rayonne wollen nämlich die letzten Überlebenden der Menschen auslöschen. Um dies zu verhindern, schließt sich der Spieler in der Rolle des ehemaligen Gravcycle-Piloten Romer Shoal einer Widerstandsgruppe an, die sich gegen die unbesiegbar schei­nen­den Rayonne zur Wehr setzt. Neben klassischer Shooter-Action enthält Disintegration auch strategische Elemente. Beispielsweise können Spieler Bodentruppen während der Gefechte befehligen.Zusätzlich zur Singleplayer-Kampagne kann Disintegration mit einem umfangreichen und dynamischen Multiplayer aufwarten. Dieser setzt sich aus den drei Spielvarianten "Zone Control", "Collector" und "Retrieval" zusammen, in denen Spieler jeweils in Fünferteams zusammenarbeiten müssen, um verschiedene Ziele zu erreichen. Dabei können die eigenen Figuren und Teams individuell angepasst werden. Erst kürzlich hatte V1 Interactive alle drei Multiplayer-Modi in einem weiteren Video ausführlich vorgestellt.Disintegration erscheint am 16. Juni 2020 via Steam für den PC sowie für die PlayStation 4 und Xbox One.