Diablo 4: Spektakulärer Cinematic-Trailer verrät das Release-Datum

Diablo 4 kommt im Juni 2023

Diablo 4 ist sicherlich eines der mit größter Spannung erwarteten Spiele des nächsten Jahres. Sieht man von Diablo Immortal ab, dann liegt der letzte Teil mehr als zehn Jahre zurück - Diablo 3 erschien im Mai 2012. Nun hat Blizzard bekannt gegeben, wann Diablo 4 kommt.Denn der Entwickler hat im Rahmen der Game-Awards nicht nur einen neuen und mehr als spektakulären Trailer veröffentlicht, sondern auch ein Datum genannt. Am Ende des Videos verrät der Entwickler, dass Diablo 4 am 6. Juni 2023 herauskommen wird. Das Action-Rollenspiel erscheint für den PC sowie zeitgleich auch für PlayStation 4 , PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X.Ab sofort sind auch Vorbestellungen möglich, wer das Spiel vorab ordert, der bekommt auch früheren Zugang zur offenen Beta-Phase. Blizzard bietet auf seiner eigenen Seite insgesamt vier verschiedene Ausführungen: Standard, Deluxe und Ultimate Edition sowie die Limited Edition Collector's Box. Diese bieten in erster Linie unterschiedliche Ingame-Zusatzinhalte, die Sammlerbox beinhaltet unter anderem eine elektrische Kerze, eine Karte aus Stoff, ein Mauspad und einiges mehr.Der Trailer selbst dürfte wohl jedem Diablo-Fan Freudentränen in die Augen treiben: Denn Blizzard ist bekannt für seine aufwendigen Render-Videos und enttäuscht auch dieses Mal nicht. Gezeigt wird eine atmosphärisch dichte und optisch spektakuläre Schlacht zwischen Gut und Böse, genauer gesagt zwischen Engel Inarius und Mephistos Tochter Lilith.Der Trailer bestätigt auch eindrucksvoll, was das erklärte Ziel der Entwickler ist, nämlich ein blutiges und deutlich düsteres Diablo. Die Hauptkritik am Vorgänger war ja, dass es zwar ein hervorragendes Spiel, aber zu bunt und hell ist. Diablo 4 geht den komplett umgekehrten Weg, das haben auch die Previews und auch bisherigen Trailer eindrucksvoll gezeigt.