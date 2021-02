Deathloop - Neuer Trailer zum Zeitschleifen-Shooter für PC und PS5

Bei Sonys jüngstem Online-Event "State of Play" ging es am Donnerstagabend vor allem um neue Spiele, die in den nächsten Wochen und Monaten für die PlayStation 5 er­scheinen. Gezeigt wurde auch neues Material aus Deathloop, das konsolenexklusiv für die PS5 er­scheint. Das Video soll uns vor allem mit dem Déjà-vu-Phänomen ein wenig besser vertraut machen, das in dem Zeitschleifen-Shooter eine bedeutende Rolle einnimmt.Im Shooter Deathloop schlüpfen Spieler in die Rolle des Assassinen Colt, der auf der Insel Blackreef in einer Zeitschleife gefangen ist und daher ein und denselben Tag immer wieder durchlebt. Um aus dieser Falle zu entkommen, muss er sein ganzes Geschick einsetzen und acht Zielpersonen vor Ende des Tages ausschalten. Das Problem: Auch die Assassinin Julianna befindet sich auf der Insel und versucht, die Pläne ihres Rivalen zu durchkreuzen.Im neuesten Trailer lernen wir außerdem den Visionär Frank Spicer näher kennen, der sich ebenfalls auf Colts Abschussliste befindet. Untermalt wird das von den James-Bond-Filmen inspirierte Vi­deo dabei durch einen Song von Sencit feat. FJØRA, der speziell für dieses Video komponiert wurde. Deathloop erscheint am 21. Mai 2021 für den PC und die PS5.