Dead Space - EA zeigt den gruseligen Launch-Trailer zum Remake

Weltraum-Horror neu aufgelegt

Dead Space 2 gratis für Vorbesteller auf Steam

EA veröffentlicht Ende des Monats das mit Spannung erwartete Remake von Dead Space. Dass die nicht nur optisch verbesserte Rückkehr auf das Raumschiff USG Ishimura ein ähnlich traumatisierender Horror-Trip wie bereits 2008 werden dürfte, lässt der Launch-Trailer zum Spiel vermuten, der jetzt freigegeben wurde.Eigentlich sollte der Launch-Trailer zum Dead Space-Remake erst heute Nachmittag erscheinen, nachdem dieser aber früher als geplant seinen Weg ins Netz gefunden hatte, hat EA das Video nun auch schon offiziell veröffentlicht. Wenig überraschend setzt der Trailer vor allem die beklemmende Gruselatmosphäre des Spiels in Szene und zeigt, welche Gefahr von den Necromorphs an Bord der Ishimura ausgeht.Das Remake nutzt nun die aktuelle Frostbite 3-Grafikengine, außerdem wurde die gesamte Soundkulisse von den verantwortlichen Motive-Studios überarbeitet. Gleichzeitig wurden Änderungen am Gameplay und der Story vorgenommen. Grundsätzlich bleibt die Handlung gleich - Spieler werden als Isaac Clarke mit Reparaturarbeiten auf dem Raumschiff USG Ishimura beauftragt und erleben an Bord einen bizarren Albtraum - jedoch wurde die Geschichte an vielen Punkten erweitert, um ihr so mehr Tiefe zu verleihen. Auch dass der im Original noch schweigsame Protagonist nun sprechen darf, soll dazu beitragen.Gameplay-Verbesserungen gibt es etwa bei der Ingame-Karte und dem Navigationssystem, welche Isaac jetzt sicherer durch die finsteren Gänge leiten sollen. Gegner lassen sich deutlich detaillierter und kleinteiliger in ihre Einzelteile zerlegen und störende Ladebildschirme soll es während des gesamten Spiels keine geben.Wer mit der Veröffentlichung des Launch-Trailers meint, direkt in das Spiel einsteigen zu können, wird aber enttäuscht: Dead Space erscheint erst in rund zwei Wochen, nämlich am 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S . Kleiner Trost: Wer bis zu diesem Datum auf Steam vorbestellt, erhält zum Start außerdem Dead Space 2 von 2008 als Bonus.