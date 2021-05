Days Gone: Sonys Zombie-Apokalypse ist auf dem PC gestartet

Das bislang Playstation-exklusive Days Gone ist ab sofort auch für den PC erhältlich: Sony veröffentlicht heute das Open-World-Aben­teu­er in einer überarbeiteten Version via Steam und im Epic Games Store. Zum Start darf auch der obligatorische Launch-Trailer nicht fehlen, der uns auf die Gefahren inmitten der Zombie-Apokalypse vorbereiten soll.Days Gone war im Jahr 2019 einer der größten Exklusivtitel für Sonys PlayStation 4 . Rund zwei Jahre später dürfen sich nun auch PC-Spieler in der Rolle des Drifters Deacon St. John dem harten Überlebenskampf in einer Welt stellen, in der nicht nur die zombieähnlichen Freaker, sondern auch skrupellose Banden die Wildnis unsicher machen.Auf dem PC läuft Days Gone mit einer unlimitierten Bildwiederholfrequenz, zudem werden Monitore im 21:9-Format unterstützt. Neben verbesserten Grafik-Details hat Sony selbst­ver­ständ­lich eine Tastatur-/Maus-Steuerung implementiert und sämtliche später ver­öf­fent­lich­te Zusatzinhalte direkt in das Basisspiel gepackt.