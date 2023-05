Bungie kündigt 'Marathon' an: Ein neues, packendes Mehrspieler-Spiel

Ankündigung lässt vieles offen

Das Studio hinter Spielen wie Halo oder Destiny hat sein nächstes großes Projekt enthüllt: Bei Marathon handelt es sich um einen PVP-Extraction-Shooter, der für den PC sowie die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft erscheint. In einem ersten Trailer will uns Bungie schon einmal mit dem futuristischen Szenario vertraut machen.In Marathon werden Spieler zu einem sogenannten Läufer. Bei diesem handelt es sich um einen kybernetischen Söldner, der sich an einem weit entfernten Orten Universum in einen Kampf um Ruhm und Reichtum stürzt. Schauplatz ist dabei einerseits ein riesiges Geisterschiff und andererseits eine Kolonie, deren 30.000 Einwohner spurlos verschwunden sind. Auch eine vermeintlich inaktive KI und geheimnisvolle Artefakte sollen eine Rolle spielen, hier bleibt das Studio bei seiner Ankündigung aber noch recht vage. Leider verrät der erste Trailer nicht wirklich viel. Gameplay gibt es noch keines zu sehen.Wer sich mit der Geschichte von Bungie ein wenig auskennt, der weiß, dass das Studio in den 1990ern bereits die Shooter-Trilogie Marathon für PC und Mac veröffentlicht hatte. Wie stark das neue Spiel mit der alten Reihe zusammenhängt, ist aber unklar.Derzeit befindet sich Marathon in der Entwicklungsphase, mit einer baldigen Veröffentlichung darf daher nicht gerechnet werden. Das Spiel entsteht für den PC, die PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S und soll sowohl Crossplay als auch Cross-Save bieten.