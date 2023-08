Ara: History Untold - Strategiespiel schreibt unsere Geschichte um

Eine Reise durch die Zeit

Das Studio Oxide Games stellt gemeinsam mit Microsoft unsere Vergangenheit auf den Kopf: Im Strategiespiel Ara: History Untold verändern Spieler mit ihren Entscheidungen den Verlauf der Menschheitsgeschichte, während sie ihre eigene Zivilisation aufbauen. Zur Gamescom wurde der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht.Spieler schlüpfen in Ara: History Untold in die Rollen verschiedener historischer Persönlichkeiten wie etwa George Washington oder Nofretete und errichten in aufeinanderfolgenden Runden ihre eigene Nation. Dabei ist es nicht nur wichtig, die sich dynamisch verändernde Welt zu erkunden und neue Gebiete zu erschließen, sondern etwa auch, eine funktionierende Industrie und Wirtschaft aufzubauen oder Forschung und Wissenschaft zu fördern. Diplomatie und kriegerische Auseinandersetzungen mit anderen Nationen sind ebenfalls möglich.Im Gameplay-Trailer sind sowohl einfache Behausungen früher Kulturen als auch moderne Städte mit Sportstadien und Prachtbauten zu sehen. Dazu zählen sogar berühmte Gebäude wie der Eiffelturm, auch wenn dieser hier in der Nähe zweier Pyramiden steht. Dies zeigt deutlich: Ara: History Untold will nicht historisch korrekt sein, sondern lässt Spieler die Geschichte nach ihren eigenen Vorstellungen umschreiben.Ara: History Untold erscheint 2024 für PC und Xbox, ein genaues Datum ist bislang nicht bekannt. Fest steht aber, dass das Spiel ab dem ersten Tag im PC Game Pass enthalten sein wird.