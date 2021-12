ARC Raiders - Kostenloser Koop-Shooter der Embark Studios enthüllt

Die Embark Studios haben bei den Game Awards 2021 ihren ersten Shooter vorgestellt. Genau genommen handelt es sich bei ARC Raiders überhaupt um das erste Spiel des neuen Studios rund um den ehemaligen Chief Design Officer von Electronic Arts, Patrick Söderlund. Im Ankündigungstrailer versteht dieses es durchaus, mit einer beeindruckenden Grafik auf sich aufmerksam zu machen.Arc Raiders ist ein kostenloser Online-Shooter, in dem Spieler in der Third-Person-Perspektive gemeinsam eine mechanisierte Bedrohung aus dem Weltraum bekämpfen. Der außerirdische Feind wurde auf den knappen Namen ARC getauft und greift die Menschen in Form verschiedener Maschinen an - im Video sind neben kleineren Drohnen auch haushohe Kampfroboter zu sehen. In allen Fällen gilt: Einzelgänger haben gegen ARC kaum eine Chance, weshalb cleveres Teamwork gefragt ist.ARC Raiders erscheint 2022 für den PC (Epic Games Store und Steam), Nvidia Geforce Now sowie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S