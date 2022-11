Yeedi Vac 2 Pro: Smarter Wischstaubsauger mit TrueDetect 3D

Beim Yeedi Vac 2 Pro handelt es sich um einen smarten Wischstaubsauger mit 3000 PA. Der vergleichsweise günstige Roboter kommt standardmäßig ohne Absaugstation daher. Er zeichnet sich dafür durch eine besonders flache Bauweise aus. Die flache Bauweise wird durch den Wegfall eines Laserturms ermöglicht. Der Wischstaubsauger bietet trotzdem genug Sensorik, um eine Karte der Wohnung zu erstellen. Das System dahinter nennt der Hersteller TrueDetect 3D. Durch die Bauweise schafft es der Vac 2 Pro auch mühelos unter niedrig gebaute Couch-Garnituren. Der Wischstaubsauger ist gut für den Transport gesichert. Die Sicherungen müssen entfernt werden, um die Funktion des Stoßdämpfer zu ermöglichen. Ähnlich kompakt wie der Vac 2 Pro fällt auch die mitgelieferte Docking-Station aus. In jener wird der Wischstaubsauger aufgeladen.Wem der Standard-Lieferumfang nicht ausreicht, kann die Docking-Station des Vac 2 Pro austauschen. Der Hersteller bietet eine passende Absaugstation an. Der Hersteller geht bei jener einen interessanten Weg: Die Docking-Station selbst kommt in zwei Teilen daher. Auf diese Weise dürfte ein noch größeres Paket vermieden worden sein. Dementsprechend muss die Docking-Station zusammengeschraubt werden. Das passende Werkzeug legt der Hersteller bei. Die Schrauben werden in den Boden der Docking-Station eingeführt und dort mit der Oberseite der Absaugstation verschraubt. Im Anschluss ist die Docking-Station aufgebaut. Die Station kommt mit einem eigenen Netzteil daher, welches auf der Rückseite aufgewickelt werden kann. Das Kabelmanagement ermöglicht es, die Kabellänge, falls nötig, zu reduzieren.Grundsätzlich kann der erschwingliche Staubsauger mit einer guten Saug- und Wisch-Arbeit überzeugen. Durch die eingebaute Hindernis-Erkennung werden keine Gegenstände des Reinigungsvorganges umgefahren oder anderweitig beschädigt. In der Praxis kann sich die niedrige Bauweise des Roboters bewähren: Viele Staubsaug-Roboter mit Laserturm sind zu hoch gebaut, um unter einer Couch zu saugen. Das Tempo der Seitenbürste ist gut: Schmutz wird nicht durch den Raum geweht, sondern zuverlässig in die Mitte des Staubsaugers bewegt. Pro Etage kann eine Karte in der App gespeichert werden. Yeedi wählt dabei eine übersichtliche Darstellungsform ohne viele ausschmückende Details. Da die Absaugstation ohne Wassertanks daherkommt, befindet sich in jener nur ein 2,5 Liter großer Staubbeutel. Jener muss je nach Schmutzaufkommen etwa alle 4-6 Monate ausgetauscht werden. Yeedi selbst spricht von 30 Tagen, bis der Staubbeutel in der Absaugstation voll sein soll. Dieser Wert konnte bei Timm allerdings selbst bei drei Reinigungsdurchgängen pro Woche nicht erreicht werden. Das Absaugen des internen Roboter-Staubtanks ist durchaus geräuschintensiv. In der Regel dürfte man ohnehin nur tagsüber saugen, sodass es bezüglich der Lautstärke keine Probleme mit den Nachbarn geben dürfte. Der 480ml große Staubtank wird zuverlässig entleert. Über die App kann die Reinigungsintensität eingestellt werden. Die jeweiligen Einstellungen kommen teils mit Erklärungen daher. In den Reinigungseinstellungen lässt sich zwar ein Boost-Modus auswählen, jener wird aber nur zur Tiefenreinigung empfohlen.Ist der Wassertank am Vac 2 Pro installiert, kann der Wischstaubsauger auch wischen. Während Wisch-Reinigungen vibriert, ähnlich wie bei Roborock, das Wischmodul. Mit 480 Vibrationsbewegungen pro Minute wird die händische Reinigung des Bodens nachgeahmt. Das Vac 2 Modell ohne Pro im Namen kommt mit einer passiven Wischfunktion ohne Vibration daher. Der Wassertank des Pro-Modells fasst 60 ml mehr Flüssigkeit als die Standard-Edition: In den Wassertank der Pro-Variante können 180ml Wasser eingefüllt werden. Für eine 110qm große Wohnung wurde der Wassertank ausreichend dimensioniert. Es muss kein Wasser nachgefüllt werden. In der Regel sind Absaugstationen mit Frisch- und Schmutzwassertank sehr beliebt. Allerdings erhöht sich hierdurch der Preis des Gesamtpaktes. Wer ohnehin lieber selber wischt, kann deswegen problemlos auf einen Roboter mit einfacher Absaugstation zurückgreifen.Der Unterschied zwischen dem Yeedi Vac 2 Pro und dem Modell ohne Namenszusatz liegt zudem im Akku: Das Pro-Modell verfügt über einen 5200 mAh Akku, der die Akkulaufzeit des Roboters im Vergleich zum Modell ohne Pro im Namen verdoppelt. In der Regel hängt die mögliche Reinigungszeit von der Saug- und Putzintensität ab. Wer auf höchster Stufe saugt, muss damit rechnen, dass weniger Fläche am Stück gereinigt werden kann. Im Test lässt sich eine 110qm Wohnung auf höchster Reinigungsstufe vollständig saugen. Wer die Akkulaufzeit möglichst effizient ausreizen möchte, saugt auf einer der beiden anderen Saugstufen, welche weniger Strom verbrauchen. Gerade Familien mit Kindern dürften aber die Akkulaufzeit zugunsten einer höheren Saugleistung eintauschen. Auch wenn der Vac 2 Pro zwecks Akkulaufzeit mit verringerter Saugleistung losgeschickt wird, kann sich dies während der Fahrt aufgrund der intrigierten Teppich-Erkennung ändern: Die stärkste Saugstufe wird automatisch aktiviert, sollte der Vac 2 Pro einen Teppich erkennen.Der integrierte Staubbeutel der Absaugstation bedeutet, dass langfristig weitere Anschaffungen zu tätigen sind. Ein Dreier-Set Staubbeutel kostet tagesaktuell 16,99 Euro auf Amazon. Es gibt Menschen, die den Staubbeutel mit einem Staubsauger aussaugen, um Folgekosten zu sparen. Da der Staubbeutel aber vor allem Allergikern zugutekommt, dürften diese den Kauf von neuen Staubbeuteln bevorzugen. Der Yeedi Vac 2 Pro ist nur in Weiß erhältlich. Ein schwarzes Modell findet sich auch Monate nach Marktstart nicht. Damit dürfte die Lade- bzw. Absaugstation optisch vor allem in die Küche, das Bad oder Schlafzimmer passen. Wer eine große Wohnung mit über 90qm hat, wird die Akkulaufzeit des Pro-Modells schätzen. Beim Vac 2 Pro passt die Leistung zum ausgerufenen Preis. Gerade zur Black Friday- oder Cyber-Week-Zeit ist der Staubsaug-Roboter teilweise zum reduzierten Preis zu bekommen. Der Preis ist, gemessen an den Features, aber auch ohne Feiertags-Sale durchaus attraktiv. Der Yeedi Vac 2 Pro ist für Prime-Miglieder für 349,99 Euro auf Amazon verfügbar. Die Absaugstation selbst schlägt mit 179,99 Euro zu Buche. Wer beides einzeln kauft, landet folglich bei einem Endpreis von 529,98 Euro. Eventuell kann sich der Griff zur Kombination aus dem Max Modell mit Absaugstation, welches für 499 Euro verfügbar ist, mehr lohnen.