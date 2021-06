Xtar SN4: Modulares Ladegerät für viele Kameras und Zubehör

Wer des Öfteren zu Foto-Shootings unterwegs ist, kennt das Problem: Die Kamera-Hersteller setzen alle ihre eigenen Akku-Formate ein und wenn noch zusätzliche Unterstützung durch Slider oder Video-LEDs benötigt wird, schleppt man eine durchaus beachtliche Auswahl an Ladegeräten mit sich herum. Das will das Xtar SN4 nun ändern.Hierbei handelt es sich um ein modulares Ladesystem, das im Grunde alle wichtigen Akku-Formate aus dem Fotobereich unterstützt. Die unterschiedlichen Anschlussformen können hier als einzelne Segmente an das zentrale Ladeteil angeschlossen werden, bei Bedarf auch in Reihe. Anschließend erfolgt eine Stromversorgung über USB-C. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Ladesystem ausprobiert und können es im Detail zeigen.