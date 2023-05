Xiaomi Sound Move: Mobiler WLAN-Lautsprecher mit Airplay 2

Fast einen Tag Musik

Beim Xiaomi Sound Move handelt es sich um einen mobilen WLAN-Lautsprecher mit Unterstützung für Apple AirPlay 2. Der Lautsprecher verfügt über zwei 7,5-Watt-Breitbandlautsprecher. Die Soundbühne wird weiterhin von zwei Passivstrahlern mitgestaltet. Ein G-Sensor im Inneren ermöglicht es dem Sound Move, seine Position zu erkennen und die Wiedergabe entsprechend anzupassen. Da die rechte Seite leer ist, kann der Lautsprecher problemlos senkrecht aufgestellt werden. Im Inneren des Wi-Fi Speakers befindet sich ein 4150 mAh Akku. Für die Verbindung mit Smartphones oder Tablets sthet Bluetooth 5.3 zur Verfügung, allerdings gibt es keinen 3,5 mm Audio-Eingang. Positiv ist, dass der Lautsprecher auf Grund des intrigierten Mikrofons als Freisprecheinrichtung verwendet werden kann. Allerdings: Der Sprachassistent "XiaoAI" lässt sich nur mit chinesischen Sprachkenntnissen verwenden. Durch die Schutzklasse IP66 ist der Bluetooth-Lautsprecher gegen Wasser und Staub geschützt.Der Speaker verbindet sich schnell und zuverlässig mit Smartphones oder anderen Bluetooth-Geräten. Xiaomi hat auf der Oberseite eine Bluetooth-Taste angebracht, weswegen für das Pairing nicht die chinesische App notwendig ist. Eine solche Taste wurde beim Xiaomi Sound Pro schmerzlichst vermisst. Xiaomi setzt abermals auf die Audioabstimmung "Harman Audio EFX". In der Praxis zeigt sich, dass der Xiaomi Sound Move ein überraschend volles Klangbild für einen Lautsprecher seiner Größe bietet. Während der Einrichtung können drei Equalizer eingestellt werden, die ihren Focus wahlweise auf Stimmen oder Bass setzen. Je nach Sound-Modi liefert der Sound Move einen klaren und mitunter erfreulich detaillierten Klang. Die Detail-Fülle lässt sich bspw. im Abspann von Star Trek: Picard oder dem Intro der US-Serie "Powerless" ausprobieren. In beiden Fällen gehen feine Details nicht unter.Auf Grund des minimalistisches Design erinnert der Sound Move etwas an die Soundcore Motion x600 , auch wenn die beiden Lautsprecher gleichzeitig gänzlich verschieden sind. Eine der größten Stärke des Sound Moves ist dessen Formfaktor: die kompakten Abmessungen ermöglichen es, den Bluetooth-Speaker mal eben in die (Hand-) Tasche zu stecken. Der Lautsprecher ist anders als viele andere Bluetooth-Speaker nur in einem silbrigen grau verfügbar. Bei unserem Kollegen Timm Mohn passt das Gadget dadurch sehr gut ins Schlafzimmer, wo der Xiaomi Sound Move über Spotify Hörspiele abspielt.Der Xiaomi Sound Move kommt mit seinem 4150 mAh Akku auf eine mehr als ausreichende Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden. Wer den Speaker ohne dauerhafte Stromversorgung am Schreibtisch nutzt, muss ihn folglich etwa alle 2,5 Tage aufladen. Wird der Xiaomi Sound Move als Partylautsprecher verwendet, dürfte der Bluetooth-Speaker auch die längste Zusammenkunft musikalisch untermalen können. Der Lautsprecher wird mit einem USB-C-Kabel aufgeladen und verfügt über eine Schnellladefunktion. Im Lieferumfang befindet sich ein entsprechendes Kabel sowieso ein chinesisches Netzteil, welches nur mit EU-Adapter in Deutschland verwendet werden kann.Die App vom Xiaomi Sound Move kennt man bereits vom Xiaomi Sound Pro. Besagte Anwendung spricht leider nur chinesisch und ist nicht in Englisch verfügbar. Etwas einfacher ist die Verbindung über Xiaomi Home. Im Falle der Portfolio-übergreifenden App verfügt das Sound-Move-Plugin über die englische Sprache. Das Plugin bedingt allerdings nicht die Sprachausgabe des Speakers: Diese bleibt chinesisch. Verwendet man die Xiaomi Home App, stehen nicht alle Funktionen der Lautsprecher-eigenen Anwendung zur Verfügung. Für den Alltag empfiehlt sich dennoch die Home-Anwendung.Der Preis für den Xiaomi Sound Move ist durchaus konkurrenzfähig im Vergleich zu anderen Bluetooth-Lautsprechern seiner Klasse. Die Bedienung des Lautsprechers ist einfach und intuitiv. Der Sound Move bietet eigentlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, allerdings dürfte die chinesische Sprachausgabe viele Menschen abschrecken. Ähnlich wie der Xiaomi Sound Pro dürfte sich der Lautsprecher in Deutschland eher an Xiaomi-Hardcore-Fans und nicht die breite Masse richten. Bisher ist noch kein Datum für eine hiesige Veröffentlichung bekannt. Der Lautsprecher kann aktuell über TradingShenzhen importiert werden. Der Händler bietet den Xiaomi Sound Move aktuell für 147 Euro an.