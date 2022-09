Xgimi Magic Lamp: Beamer versteckt sich in der Deckenlampe

EU-Start steht noch bevor

Bei der Xgimi Magic Lamp handelt es sich um eine Kombination aus Deckenlampe und Beamer. Der Projektor in der Xgimi Magic Lamp kommt mit einer Helligkeit von 1.200 ANSI-Lumen daher. Auf eine Entfernung von 1,5 Metern erzeugt der Beamer ein 100 Zoll (2,54 m) großes Bild. Die Magic Lamp kann auch verwendet werden, um 3D-Filme zu schauen. Hierfür müssen allerdings aktive 3D-Brillen angeschafft werden. Das Bild der Magic Lamp löst mit Full-HD auf. Für Ton sorgt ein 2.1 Audiosystem von Harman Kardon mit 10,12 Watt. Die Magic Lamp unterstützt Dolby Audio und DTS Dual Decoding Technologie. Mit an Bord sind 4 GB RAM und 32 GB interner Speicherplatz.Da der Projektor bisher nur in China verfügbar ist, spricht das Exemplar im obigen Video auch chinesisch. Keinen Übersetzer braucht man für die Android-Version : Die chinesische Variante der Magic Lamp setzt in der aktuellen Version auf Android 9. Auch wenn die Magic Lamp eher weit oben im Raum angebracht wird, gibt es an der Seite einen USB-Port. Wer bspw. das letzte selbst gedrehte Video direkt über den Projektor abspielen will, kann das ohne Probleme tun. Je nach Deckenhöhe benötigt man hierfür allerdings eine Leiter.Die Magic Lampe wird nicht etwa auf ein Stativ geschraubt, sondern direkt an die Decke. Xgimi gibt die Lampenlebensdauer mit 70.000 Stunden an. Über die Fernbedienung kann das Licht in vier Stufen hoch geregelt werden. Gerade die dunkelste Warm-Weiß Stufe lässt sich gut und gerne während eines Filmabends verwenden. Es ist natürlich auch möglich, die Lampe vollständig auszuschalten. Gerade Kino-Blockbuster werden ohnehin eher in vollkommener Dunkelheit genossen. Auf den ersten Blick sieht man der Lampe nicht an, dass es sich bei ihr um einen Projektor handelt. Das Licht selbst kann über einen herkömmlichen Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden. Dieser lässt sich bspw. neben der Bildfläche positionieren. Eine anderweitige Platzierung im Raum ist auch möglich. Nötig ist die Montage des Lichtschalters allerdings nicht, denn die Fernbedienung verfügt auch über Buttons für das Licht.Die bisher noch nicht in Deutschland verfügbare Magic Lamp bietet ein durchaus spannendes Gesamtpaket fürs Wohn- oder Schlafzimmer. Für eine Platzierung in einem der beiden Räumen spricht ebenso, dass man den Projektor auch als Bluetooth-Speaker verwenden kann. Es wäre weiterhin denkbar, eine YouTube-Playlist über die Magic Lamp zu starten und die LED auszuschalten. Neben Filmen, Musik und Podcasts kann man die Magic Lamp auch für die Projektion von Dekoration verwenden. Durch die leise Arbeitsweise des Projektors kann man die Magic Lamp auch zur Projektion von Kunst- oder Bildern verwenden.Wahrscheinlich ist diese Anwendung eher nichts für den Alltag, aber als Hingucker bei geselligen Abenden ist diese Verwendungsweise für unseren Kollegen Timm Mohn durchaus vorstellbar. 6,3 Kilo bringt die Magic Lampe auf die Waage. In China ist die Lampe für umgerechnet 1.176 Euro verfügbar. Wer nicht auf einen EU-Start warten will, kann sich die Lampe aktuell auf der IFA in Berlin anschauen. Hier sind natürlich auch die ganzen anderen Xgimi-Projektoren ausgestellt. Xgimi findet man in Halle 2.2b. Dort muss der Stand 206 angesteuert werden. Hier kann man sich euch auch den XGIMI Aura anschauen. Der Aura hat gegenüber der Magic Lamp auch einen eindeutigen Vorteil: Er ist bereits jetzt überall verfügbar, wo man sich Beamer kaufen kann.