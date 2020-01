Von wegen zu laut und zu heiß: Die XFX RX 5700 DD Ultra im Test

Grafikkarten des Herstellers XFX sind nicht ganz unumstritten und werden von manchen Nutzern als zu laut und zu heiß im Betrieb kritisiert. Da stellt auch die aktuelle XFX RX 5700 DD Ultra keine Ausnahme dar. Unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews hat die Grafikkarte genau aus diesem Grund getestet - und ist dabei zu dem Ergebnis ge­kom­men, dass derartige Einschätzungen nicht gerechtfertigt sind.Getestet wurde die Karte in verschiedenen PC-Gehäusen. Dabei zeigte sich, dass die XFX RX 5700 DD Ultra bei geeigneter Belüftung im Gehäuse nicht zu heiß wird und leise ar­bei­tet. Die Leistung beim Spielen in WQHD bei hohen Einstellungen in Titeln wie Assassin's Creed Origins, PUBG, GTA 5 oder Battlefield 5 ist ebenfalls gut.Zwar gibt es eine komplett schwarze Backplate, auf eine RGB-Beleuchtung hat XFX bei der RX 5700 DD Ultra hingegen vollständig verzichtet. Optisch ist die Karte daher eher schlicht gehalten.