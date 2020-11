ViewSonic X10: Beamer mit voller 4K- und HDR-Bilderpracht

Bei den Beamern gibt es neben den mobilen und kompakten Systemen natürlich auch die richtigen Heimkino-Maschinen. Eine davon hat ViewSonic im Angebot: Der X10 bietet mit 4K-Auflösung und HDR-Bildern das Maximum, was derzeit in größerem Stil an Inhalten zu bekommen ist. Unser Kollege Timm Mohn hat das Modell getestet.Der Beamer kann eine Helligkeit von 2400 Lumen bieten und genügt damit, um auch Filme schauen zu können, wenn man nicht komplett mi Dunkeln sitzen will. Integriert sind darüber hinaus nicht nur verschiedene Streaming-Apps, sondern auch eine Anbindung an Sprachassistenten von Amazon und Google.