Vielfältiges Licht: Drei LED-Röhren für Foto und Video im Test

Licht und Effekt

Die richtige Beleuchtung wird bei Bildaufnahmen gern unterschätzt. Dabei kann es sogar Spaß machen, mit den richtigen Lampen das abzulichtende Objekt richtig in Szene zu setzen. Die Kollegen von ValueTech TV haben daher gleich mal drei RGBW-LED-Röhren einem Vergleichstest unterzogen.Im ersten Moment wirken die Systeme wie einfache Lichtstäbe, in denen LEDs ihren Dienst tun. Da sie aber für Fotografen und Videofilmer entwickelt wurde, bringen sie doch noch einige zusätzliche Finessen mit. So lassen sich Farbtemperaturen recht genau einstellen und sogar Lichteffekte wie ein Polizei-Blaulicht im Hintergrund simulieren.Die getesteten Produkte Godox TL60, Nanlite Pavotube II 6C und Soonwell MT1 unterscheiden sich erst einmal in ihrer Größe. Aber auch beim Funktionsumfang und der Ver­ar­bei­tungs­qua­li­tät gibt es Unterschiede. Einen echten Testsieger zu benennen ist aber schwierig, da alle drei Produkte in bestimmten Anwendungs-Szenarien eigene Stärken ausspielen können.