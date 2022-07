Viel Leistung zu einem stolzen Preis: Das MSI Titan GT77 im Hands-on

UHD-Display und mechanische Tastatur

Top-Hardware (nicht nur) fürs Gaming

Mit dem Titan GT77 gibt es ein neues Gaming-Notebook von MSI, das sich in Sachen Leistung und Ausstattung nicht vor leistungsstarken Gaming-PCs verstecken muss: Neben einem schnellen Intel Core i9-Prozessor und einer Nvidia RTX 3080 Ti werden hier nämlich eine mechanische Tastatur und ein hochauflösendes Display geboten. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich den Highend-Laptop etwas genauer angeschaut.Das MSI Titan GT77 ist mit einem 17,3 Zoll großen IPS-Display in UHD-Auflösung - oder eben 3840 x 2160 Bildpunkten - ausgestattet. Die maximale Bildwiederholrate beträgt 120 Hertz. Für Gamer und Vielschreiber dürfte außerdem die SteelSeries-Tastatur mit mechanischen Cherry MX-Switches und Einzeltastenbeleuchtung interessant sein. Ein Ziffernblock ist ebenfalls vorhanden, dieser muss jedoch (so wie auch die Pfeiltasten) ohne mechanische Switches auskommen.Natürlich macht auch die interne Hardware deutlich, dass es sich hier um einen Gaming-Laptop handelt. Die im Video gezeigte Top-Konfiguration bietet einen Intel Core i9-12900HX (16 Kerne, bis zu 5 GHz), eine Nvidia RTX 3080 Ti (16 GB VRAM), 64 GB DDR5-RAM und eine 2 TB M.2 NVME SSD. Sowohl der RAM als auch der SSD-Speicher sind zudem erweiterbar. Alternativ gibt es ein Modell mit Intel Core i7-12800HX und RTX 3070 Ti GPU.Das Kühlsystem fällt mit vier Lüftern, sieben Heatpipes und sechs Luftauslässen recht aufwendig aus, dürfte jedoch stets für eine gute Kühlung selbst bei hardwarehungrigen Spielen sorgen. Die volle Leistung gibt es dabei aber nur im Netzbetrieb. Für den mobilen Einsatz ist ein Akku mit einer Kapazität von 99,9 Wattstunden verbaut. Mit einem Gewicht von 3,3 kg ist das MSI Titan GT77 kein Leichtgewicht, auch wenn es mit einer Bauhöhe von 23 cm angenehm dünn bleibt.Günstig ist das Titan GT77 allerdings nicht: In der besten Konfiguration verlangt MSI zum Marktstart 5599 Euro, das Modell mit Core i7 und RTX 3070 Ti kostet 4099 Euro.