Titan GT77: MSI zeigt neues Modell mit 4K Mini-LED-Display & 144 Hz

MSI hat auf der CES 2022 in Las Vegas die MSI Titan GT77 HX vorgestellt. Das neue Gaming-Spitzenmodell des Herstellers ist mit leistungsfähigen Komponenten von Intel und Nvidia bestückt und bietet so genügend Leistung, um auch aktuelle Desktop-Systeme zu ersetzen. Genaueres weiß unser Kollege Johannes Knapp , der sich das Notebook angeschaut hat.MSI verbaut beim Titan GT77 HX ein 17,3 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, also UHD. Es handelt sich um ein Mini-LED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz, 1000 Nits Helligkeit sowie DisplayHDR 1000-Zertifizierung.Herzstück des Notebooks ist der Intel Core i9-13980HX, dem wahlweise eine Nvidia GeForce RTX 4080 (12 GB) oder eine RTX 4090 (16 GB) zur Seite stehen. Geboten werden bis zu 128 GB DDR5-Speicher und drei SSD-Steckplätze (2 x PCI-Express 4.0, 1 x PCI-Express 5.0). Die Tastatur ist mit mechanischen Cherry MX-Switches und Einzeltastenbeleuchtung ausgestattet, der Akku hat eine Kapazität von 99 Wh.