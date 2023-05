Verefa V60M Pro: Günstiger Wischstaubsauger mit langer Autonomie

Staubabsaugung funktioniert gut

Beim Verefa V60M Pro handelt es sich um einen erschwinglichen Wischstaubsauger. Der Roboter saugt mit 2700 Pa und verfügt über eine Absaugstation. Auch wenn die Wischfunktion dazugepackt wird, beinhaltet die Docking-Station des V60M Pro keinen Platz für einen Schmutz- bzw. Frischwassertank. Sauberes Wasser kann daher nur vor einer Reinigung in den 250ml-Tank an Bord des Wischstaubsauger gefüllt werden. Besagtes Wasser wird während des Wischvorgangs wohl portioniert auf das Wischmodul aufgetragen. Über die App lässt sich die Saug- und Putzintensität in vier bzw. drei Stufen einstellen. Über jene können auch Updates installiert werden. In die Docking-Station wird nach einem Reinigungsvorgang der aufgesammelte Staub abgesaugt. Der Staubbeutel kann 1,5 Liter aufnehmen und muss circa alle 60-90 Tage ersetzt werden. Über die Docking Station wird der Roboter auch geladen.Der V60M Pro ist sehr flach gebaut. Er dürfte auch gut unter niedrige Möbel passen. Es ist ratsam, zuvor entsprechende Stellen auszumessen. Der Wischstaubsauger setzt auf eine Seitenbürste auf der Unterseite sowie ein rückseitiges Wischmodul. Der Hersteller gibt an, dass der V60M Pro mit einer Wasserladung 150qm Wohnungsfläche wischen kann. Als besonderes Extra liegt eine Fernbedienung, über die der Roboter gesteuert werden kann, bei. Die hierfür nötigen Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Der Hersteller ermöglicht mit der Fernbedienung die spontane Nutzung ohne App. Diese ist kostenlos im App- und Play-Store ( iOS Android ) verfügbar. Sobald die App gestartet ist, kann in jener der Pairing-Prozess gestartet werden. Für diesen fragt die Anwendung nach einer Standort-Freigabe. Ist jene erfolgt, kann der Wischstaubsauger mit dem WLAN verbunden werden. Der App führt einen schnell durch den Einrichtungs-Prozess, an dessen Ende sich ein kurzes Tutorial zum V60M Pro und dessen Verwendung anschließt.Im Anschluss an eine Reinigung wird der aufgesammelte Staub in der Docking-Station abgesaugt. Der Prozess dauert etwa 20 Sekunden. Mit dieser Funktion kann der Staubsaugroboter einige Monate ohne Wartung die Wohnung reinigen. Der Staubtank der Docking-Station im Inneren beinhaltet 1,5 Liter. Durch die Verwendung eines Beutels ist der V60M Pro auch für Allergiker geeignet, die andernfalls bei der Entleerung des Staubtanks gesundheitliche Probleme befürchten müssten. Der Hersteller gibt an, dass die Docking-Station alle 90 Tage gewartet werden müsste. Je nach Staubaufkommen kann dieser Zeitraum auch durchaus länger sein. Da die kompakte Docking-Station keinen Frisch- oder Schmutzwassertank hat, ist es nicht möglich, das Wasser automatisch nachzufüllen. Auch das Putztuch wird nicht von der Docking-Station gereinigt. Es empfiehlt sich folglich, einen Wischvorgang zu starten, wenn man selbst vor Ort ist. In der Praxis konnte sich zeigen, dass der interne Staubtank zufriedenstellend abgesaugt wird.Für die Navigation nutzt der V60M Pro ein System namens "GyroSense". Diesem steht ein optischer Wegsensor zur Seite. Der Wischstaubsauger verfügt folglich nicht über eine Kamera, die von vielen ohnehin als Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Mit 2.700 Pa verfügt der V60M Pro über eine ähnliche Saugleistung wie viele andere Geräte in der Preisklasse. Die Docking-Station ist erfreulich kompakt und kann unauffällig in einer Raumecke aufgestellt werden. Die Fernbedienung ist ein nettes Extra und lässt die App etwas mehr in den Hintergrund geraten. Der V60M Pro ist derzeit für 429,99 Euro auf Amazon verfügbar . Tagesaktuell lässt sich allerdings ein 100 Euro sowie eine 10 % Gutschein auf der Artikelseite einlösen. Der Endpreis liegt folglich bei 286,99 Euro. Der Hersteller bietet 24 Monate Garantie auf den Staubsaugroboter. Der Verefa V60M Pro ist in Schwarz und Weiß verfügbar.