USB-B-Kabel: Im USB-C-Zeitalter eine Nische, aber noch vorhanden

Solide gestaltet

Das Ugreen USB-B-auf-USB-C-Kabel gehört eigentlich in den Lieferumfang eines jeden Gerätes, dass 2022 mit einem USB-B-Anschluss daher kommt. Am meisten verbreitet sind USB-B-Kabel bei Druckern, aber auch manche Festplatten setzen auf den durchaus selten gewordenen Anschluss. Ugreen selbst hat vor allem einen Einsatzzweck vor Augen: Den Drucker. Das Kabel erreicht eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbps. Zwar dürften die wenigstens Scanner, Drucker oder Fax-Geräte dieses Potenzial voll ausnutzen, externe Festplatten hingegen schon. Kompatibel ist das Kabel mit allen gängigen Geräten und Herstellern: von Dell über Asus bis hin zu Huawei. Das Kabel gibt es in verschiedenen Längen: je nach Schreibtischsituation kann das Kabel bspw. mit einem Meter Länge erworben werden. Eine 50cm-Variante bietet Ugreen nicht an, Versionen mit zwei und drei Metern hingegen schon.Im Falle unseres Kollegen Timm Mohn sollte der AverMedia Steamer AX310 mit einem MacBook, das völlig ohne USB-A-Anschlüsse daher kommt, verbunden werden. Im Lieferumfang des Streamers befindet sich von Haus aus kein USB-C-auf-USB-B-Kabel. Es wirkt, als hätten einige Hersteller den Wandel zu USB-C noch nicht vollständig realisiert. Im Falle des AverMedia Streams heißt das: Mangels passenden Anschlusses ist die Verbindung zum Notebook ohne ein Dongle nicht möglich. Ein Drittanbieter Kabel, wie das von UGREEN, kann die unglückliche Situation auch ohne Dongle lösen.Das Kabel macht einen guten Eindruck. Ugreen attestiert ihm, robust und langlebig zu sein, was sich aber erst nach einigen Monaten bzw. Jahren validieren lässt. Ermöglicht werden soll die lange Lebenszeit durch ein Aluminum-Gehäuse am Stecker selbst. Die Stecker sind vernickelt, um Korrosionen zu vermeiden. Die Nylonummantelung macht das Kabel nicht zu steif, schützt das Innenleben aber trotzdem bspw. vor einem Kabelbruch.Leider setzen viele Hersteller im Lieferumfang ihrer Geräte immernoch auf USB-A-Kabel. Immerhin: oft sind die Anschlusskabel nicht festverbaut, sodass sie sich leicht austauschen lassen. Nur sehr günstige Geräte neigen dazu, über ein festverbautes USB-A-Kabel zu verfügen. Für Käufer von Geräten wie dem AverMedia Streamer bedeutet der knappe Lieferumfang, dass bei der Anschaffung direkt mit Folgekosten gerechnet werden muss. Im Falle des Ugreen USB-B-auf-USB-C-Kabels beläuft sich der zusätzliche finanzielle Aufwand je nach Kabellänge auf 8,99 Euro bei einem Meter, 10,99 Euro bei zwei Metern und 12,99 Euro bei drei Metern. Für den Schreibtisch reicht allerdings oft bereits die kürzeste Ausführung. Tagesaktuell lassen sich bei jener auch 5 % vom Einkaufspreis einsparen, wenn die entsprechende Aktion auf der Amazon-Produktseite aktiviert wird.