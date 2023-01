Tamron 20-40 mm f/2.8: Spannendes Objektiv für Video-Fans

Tamron hat ein neues Objektiv im Programm, das vor allem Video-Fans zufriedenstellen dürfte. Das 20-40 mm f/2.8 Di III VXD bietet für diesen Aufgabenbereich immerhin eine ziemlich interessante Brennweiten-Spanne. Das zeigen die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test.Aber auch für die Fotografie ist das Objektiv gut nutzbar, selbst wenn es in einigen Bereichen dann doch so manchen Kompromiss erfordert. Die Ergebnisse sind durchaus passabel, doch sollte man eben in den Spezial-Bereichen keine zu großen Wunder erwarten.