TTArtisan AF 32mm F2.8: Sonderliche Festbrennweite zum Kampfpreis

Ein Festbrennweiten-Objektiv mit einem etas eigenwilligen Aussehen: Das TTArtisan AF 32mm F2.8 Z ist ein kleines System mit einer fest installieren, eckigen Streulichblende. Diese dürfte es etwas schwierig machen, Filter in das vorhandene Gewinde zu schrauben. Ob sich das Objektiv ansonsten lohnt, haben die Kollegen von ValueTech TV versucht herauszufinden.Die Optik für Nikon Z präsentiet sich bei der Bildqualität etwas durchwachsen. Hier sollte man also schauen, was man wirklich erwartet. Dagegen steht hier allerdings eben ein ziemlich niedriger Preis, für den man ein Vollformat-tauliches Produkt von der guter Verarbeitung bekommt.