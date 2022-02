TAG Heuer Connected Calibre E4: Neue Edel-Smartwatch im Test

Der Schweizer Uhrenhersteller TAG Heuer hat mit der Connected Calibre E4 die vierte Generation seiner Luxus-Smartwatches vorgestellt. Während es beim Design vor allem kleinere Änderungen gibt, sorgt im Inneren ein neuer Chipsatz für eine im Vergleich zum Vorgänger deutlich bessere Leistung. Unser Kollege Johannes Knapp hat die neue Smartwatch in der 45-Millimeter-Variante ausgepackt und getestet.Die TAG Heuer Connected Calibre E4 kommt in zwei Größen in den Handel. Käufer dürfen demnach zwischen Modellen mit 42 oder 45 mm Durchmesser wählen. Die Display-Größen betragen dabei 1,28 Zoll (416 x 416 Pixel) beziehungsweise 1,39 Zoll (454 x 454 Pixel). Unter der Haube steckt ein Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. TAG Heuer verspricht im Vergleich zum Vorgänger 85 Prozent mehr CPU-Leistung und eine 2,5-fache Grafikleistung. Auch die Akkulaufzeit verbessert sich ein wenig, mit etwa einem Tag ist diese aber weiterhin nicht sonderlich lang. Als Betriebssystem kommt Wear OS zum Einsatz.Die TAG Heuer Connected Calibre E4 ist ab März 2022 erhältlich, die Preise hängen von der Größe, dem Gehäusematerial (Edelstahl, Titan) und den Armbändern ab und beginnen bei 1700 Euro.