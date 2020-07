Soundcore X2: Sehr gute Bluetooth-Ohrhörer für aktivere Nutzer

Akku hält lange durch

Anker entwickelt sich langsam zu einer richtig guten Quelle von Audio-Equipment. Auch mit den neuen Soundcore X2-Systemen werden hier sehr gute Produkte geliefert. Der Schwerpunkt bei diesen liegt bei Nutzern, die gern häufiger körperlich aktiv sind. Die Ohrhörer kommen mit eingebautem Bügel, der für einen sehr stabilen Sitz beim Joggen oder anderen Tätigkeiten sorgt, wie unser Kollegen Timm Mohn in seinem Test in Erfahrung brachte.Auch diese Modelle bringen einen ziemlich guten Klang hervor. Der einzige Kritikpunkt ist hier ein leises Rauschen, das durchaus wahrnehmbar ist, wenn gerade keine Musik abgespielt wird. Während des richtigen Betriebs geht es allerdings in der eigentlichen Wiedergabe komplett unter und stört somit nicht wirklich.Eine aktive Geräuschunterdrückung gibt es bei den Systemen nicht. Das ist in dieser Preisklasse auch kaum zu erwarten. Bei den Soundcore X2 liegen aber reichlich Aufsätze bei, die eine sehr gute Anpassung an die eigene Ohrform erlauben, so dass die Geräte trotzdem gut im Ohr sitzen und auch wenig störende Umgebungsgeräusche hineinlassen. Der Vorteil liegt hier also in einer recht guten passiven Abschirmung, bei der man trotzdem aber noch viel von der Umgebung mitbekommt.Die Akkulaufzeit des Produkts ist ziemlich gut. Die Apple AirPods, die ja quasi die Referenz in Sachen Qualität darstellen, werden von den X2 übertroffen - was allerdings auch nicht unbedingt schwer ist. Denn sowohl die Ohrhörer selbst als auch das Lade-Case sind wesentlich größer als bei den AirPods, wodurch auch ein größerer Akku untergebracht werden kann. Die Energieversorgung zum Case wird über die inzwischen übliche USB Type-C-Verbindung realisiert. Der Preis der Geräte liegt laut der offiziellen Hersteller-Angabe bei 120 Euro, was bereits recht günstig ist. Im Handel bekommt man die Systeme allerdings auch schon für rund hundert Euro.