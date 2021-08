Sigma 150-600 mm DG DN OS Sport: Starkes Telezoom für DSLMs

Sigma hat mit dem 150-600 mm DG DN OS Sport nun auch die DSLM-Version des bekannten Telezooms aus der Sport-Serie an. Das Objektiv besticht dabei in den verschiedenen Zoom- und Blenden-Stufen mit einer überraschend konstanten Bildqualität. Bei der Optik haben die Ingenieure des Herstellers hier also ganze Arbeit geleistet, wie die Kollegen von Valuetech TV in ihrem Test herausarbeiten konnten.Auch im Videomodus kann das Objektiv insbesondere hinsichtlich des Autofokus gute Ergebnisse hervorbringen - auch wenn das Produkt natürlich nicht gerade für Video-Aufnahmen konzipiert ist. Das Produktdesign ist ebenfalls durchdacht und die Nutzer bekommen verschiedene Einstell-Optionen geboten, die im Alltag sehr praktisch sein könnten. Somit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis völlig in Ordnung.