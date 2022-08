Sega Mega Drive Mini 2 erscheint im Oktober, alle Spiele vorgestellt

Vorbestellungen starten bald in Europa

Bessere Hardware, 6-Tasten-Pad, 60 Spiele

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force: Quest for the Darkstar

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

Rainbow Islands -Extra-

Ranger-X

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Splatterhouse 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

Super Street Fighter 2 The New Challengers

The Ooze

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Ecco the Dolphin

Ecco: The Tides of Time

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

The Ninja Warriors

Devi & Pii

Fantasy Zone

Space Harrier II + Space Harrier

Spatter

Star Mobile

Super Locomotive

VS Puyo Puyo Sun

Nach dem Erfolg des Mega Drive Mini vor ein paar Jahren legt Sega auch die zweite Version der Retro-Konsole als kompakte Variante neu auf. Diese hat nun ein konkretes Erscheinungsdatum für Europa und die USA erhalten, außerdem ist die vollständige Liste aller enthaltenen Spiele bekannt. Auf dieser finden sich nicht nur ausschließlich Mega Drive-, sondern auch ein paar Mega CD-Titel. Angekündigt hatte Sega die neue Minikonsole bereits vor einigen Wochen, allerdings bislang nur für den japanischen Raum. Inzwischen steht fest, dass das Retro-System ohne den Umweg über einen Importhändler in Europa und Amerika zu haben sein wird, in den USA dann natürlich unter der dort gebräuchlichen Bezeichnung Sega Genesis Mini 2. Unterschiede beim Veröffentlichungsdatum gibt es hingegen nicht, weshalb die Konsole in allen drei Regionen am 27. Oktober 2022 erscheint.In den USA kann das Sega Genesis Mini 2 bereits jetzt exklusiv bei Amazon für 99,99 Dollar vorbestellt werden, in Japan soll die Konsole 9980 Yen kosten. Wie tief Spieler und Sammler in Europa in die Tasche greifen müssen, hat Sega noch nicht verraten, es ist aber davon auszugehen, dass auch hier der Preis ein Stück weit über dem des Vorgängers liegen dürfte. Vorbestellungen in Europa sollen ab September möglich sein.Anders als beim Vorgänger ist nun ein Sechs-Tasten-Gamepad im Lieferumfang enthalten. Die Gamepads des ersten Mega Drive Mini können aber auch hier angeschlossen und weiterverwendet werden. Sega verspricht außerdem ein kompakteres Design sowie eine verbesserte Hardware - vor allem letzterer Punkt könnte für Modder durchaus interessant sein.Auf dem Mega Drive Mini 2 sind insgesamt 60 (+1) Spiele vorinstalliert - beim Vorgänger waren es "nur" 42. Welche genau das sind, hat Sega jetzt ebenfalls bestätigt. Die Liste umfasst sowohl viele bekannte (und weniger bekannte) Mega Drive-Klassiker als auch einige Mega CD-Spiele. Leider gibt es auch dieses Mal wieder Abweichungen zwischen der japanischen und der europäischen/amerikanischen Version. Mit dabei sind zudem ein paar Bonus-Titel, die bisher nicht in Europa oder Amerika für die Konsole erschienen sind: