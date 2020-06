Saramonic Blink 500: Profi-Tonaufnahme bei Smartphone-Videos

Moderne Smartphones bringen inzwischen hervorragende Kameras mit, die problemlos auch für bessere Videoaufnahmen genutzt werden können. Das Problem ist dabei natürlich, dass die Mikrofone an den Mobiltelefonen für diesen Zweck kaum besser geeignet sind als jene, die auch in Digitalkameras verbaut sind. Für Abhilfe sorgen hier die Blink 500-Mikros des Herstellers Saramonic.Bei diesen handelt es sich um klassische Funkstrecken, die das Aufnahmesystem um ein entferntes, kabelloses Mikrofon ergänzen. Die Kollegen von ValueTech TV haben die Geräte getestet und können euch einen Eindruck von dem erheblichen Unterschied geben, den die Produkte zum integrierten Mikrofon bringen. Die Blink 500 sind dabei in unterschiedlichen Paketen verfügbar, bei denen der Empfänger entweder mit USB-C- oder Lightning-Anschluss ausgestattet sind.