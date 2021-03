Samyang AF 35 mm f/1.8 FE: Preiswert, leicht, aber auch etwas billig

Wirkt etwas billig

Samyang hat mit dem AF 35 mm f/1.8 FE ein günstiges Objektiv mit Festbrennweite ins Rennen geschickt. Das Produkt ist für den unteren Preisbereich ausgelegt und das merkt man ihm leider auch an verschiedenen Stellen an, wie unsere Kollegen von ValueTechTV in ihrem Test herausarbeiten konnten.Dass man bei dem Preis von unter 400 Euro keine Wunder erwarten kann, sollte klar sein. Allerdings wirkt die Kunststoff-Einfassung dieses Objektivs teils doch etwas sehr billig. Dafür bekommt man aber auch ein wahrliches Leichtgewicht geboten: Ein 35mm-Objektiv von gerade einmal 210 Gramm findet man nicht besonders häufig.Und bei der Bildqualität bekommt der Nutzer, was in dem Preisbereich erwartet werden kann. Das bedeutet insbesondere für Nutzer, die keine Profi-Laufbahn in der Fotografie anstreben, dass sie völlig zufriedenstellende Bilder bekommen. Und auch Videos machen keine Probleme, solange der Autofokus nicht ständig vor hohe Herausforderungen gestellt wird.