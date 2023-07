SD-Karte passt nicht zum Standard - Vorsicht bei Gigastone-Speicher

Es passt hinten und vorne nicht

Als ob die Spezifikations- und Standard-Vielfalt bei Speicherkarten noch nicht reichen würde, genügt es zudem offenbar nicht, auf die aufgedruckten Logos zu achten. Unter dem Markennamen Gigastone werden auch Produkte verkauft, die schlicht nicht halten, was versprochen wird. Davon haben sich die Kollegen von ValueTech TV nach Testkäufen überzeugen können.Grundsätzlich gibt es im Speicherkarten-Bereich viel Wildwuchs und insbesondere bei den Billigangeboten auf den großen Handelsplattformen sollte man vorsichtig sein. Man könnte also auf die Idee kommen, dass man dann doch besser bei einer großen Marke kauft und etwa darauf achtet, dass dort der benötigte V90-Standard ausgewiesen ist.Allerdings zeigt bereits ein Blick auf das Äußere der Karte, dass sie die V90-Spezifikation technisch gar nicht erfüllen kann. Und Kameras, die für bestimmte Aufnahme-Modi entsprechende Leistungen erwarten, verweigern dann auch die Arbeit. Woher die Karten genau kommen, lässt sich nur bedingt sagen, denn Gigastone vertreibt hier lediglich Karten anderer Hersteller unter seinem Markennamen - unter den offiziellen Lizenznehmern taucht der Name zumindest bei der zuständigen Standardisierungs-Organisation gar nicht auf.