MSI Claw A1M: Gaming-Handheld mit Intel Core Ultra 7 im Hands-on

MSI hatte vor wenigen Tagen auf der CES 2024 den Gaming-Handheld Claw A1M vorgestellt, der mit einem Intel Core Ultra Prozessor genügend Leistung fürs Spielen unterwegs verspricht. Unser Kollege Johannes Knapp konnte den Handheld in Las Vegas schon einmal kurz in den Händen halten und ausprobieren.Der MSI Claw A1M ist mit einem ist mit einem Intel Core Ultra 7 Prozessor und einer Intel Arc-Grafikeinheit ausgestattet. Hinzu kommen 16 GB Arbeitsspeicher und eine schnelle SSD, der Speicherplatz für Spiele kann zudem mittels microSD-Karte vergrößert werden. Das Display ist 7-Zoll groß, es löst in Full HD auf und es hat eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der 53-Wattstunden-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu zweieinhalb Stunden unter Last.Wenig überraschend bietet der Claw A1M die gewohnten Eingabeoptionen, also zwei Analog-Sticks, ein Steuerkreuz, A-, B-, X-, Y- sowie Schultertasten. WLAN 7, Bluetooth 5.4 und Thunderbolt 4 sollen eine vielseitige Konnektivität gewährleisten. Positiv fällt auch die gute Kühlung des Handhelds auf.