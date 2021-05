Reingeschaut: Lego Star Wars - Comic & Lego-Set in einem (Teil 1)

Vorteile

Bietet kleine zusätzliche Geschichten für Lego Star Wars-Fans

Erscheint jeden Monat neu

Junge Star Wars Fans können mit eigenen Beiträgen Preise gewinnen

Kleine Lego-Sets zur Erweiterung der Sammlung als Extra dabei

Comics beziehen sich inhaltlich auf die Beilage

Neutral

Humor teils sehr schlicht

Comics fallen Mini-Spielen zugunsten teils kurz aus

Lego Sets teils sehr klein

Nachteil

Verpasste Ausgaben können nur teuer auf eBay erstanden werden

Mit den Lego Star Wars-Comics können junge sowie ältere Star Wars-Fans tiefer in die Welt von "Lego Star Wars" abtauchen: In witzigen, aber teils sehr kurzen Geschichten erzählen die Autoren kleine Randgeschichten, für die die großen Kinofilme keine Zeit haben. Dabei bedient sich die Comic-Ausgabe der bereits durch die verschiedenen Formate, wie etwa die Kinofilme , etablierten Charakterzeichnungen. Weder der Imperator, noch Darth Vader zeigen sich von ihrer ernsten Seite.Die teils überzeichneten Charakter haben unseren Kollegen Timm Mohn aber nicht vom Kauf der Comics abgehalten. Denn: Auch wenn man es nicht in erster Linie auf die Geschichten abgesehen hat, können die Comics eine günstige Art darstellen, an Lego-Sets ranzukommen. Einen Tie-Bomber bekommt man selten so günstig, wie im Lego Star Wars-Comic. Einen Blick können auch die Super Action Pack-Comcis wert sein: Hier bekommt man nicht nur zwei Extras, sondern auch zwei Hefte.