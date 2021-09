Panasonic Lumix S 24 mm f/1.8: Vielversprechender Weitwinkel

Manchmal muss man auch Tests in einer gewissen Eile durchführen - diesmal hat es die Kollegen von ValueTech TV getroffen, denen Panasonic das neue Weitwinkel-Objektiv Lumix S 24 mm f/1.8 nur für einige Stunden und lediglich in Form eines Vorserienmodells überlassen hat.Die Verarbeitung des Produkts ist gut. Und auch bei der Bildqualität lässt sich bereits sehen, dass das Objektiv einiges zu bieten haben wird. Denn die Ergebnisse sind schon gut und bis zum fertigen Produkt wird an der Firmware noch ein wenig gefeilt.