Panasonic Lumix S 24 mm f/1.8: Leichtes Weitwinkel-Objektiv

Schwach in der Kurzdistanz

Panasonic hat mit dem Lumix S 24 mm f/1.8 ein neues Weitwinkel-Objektiv auf den Markt gebracht. Es handelt sich hier um ein sehr kompaktes und leichtes System, das man so ohne weiteren Bedenken auch stets in der Unterwegs-Ausrüstung mit dabei haben kann, ohne dass man zu viel tragen müsste.Im Test der Kollegen von ValueTech TV erweist sich das Objektiv als recht lichtstark, auch wenn in einigen Blendenbereichen die Kontraste ein wenig leiden. Nahaufnahmen sind nicht gerade die Stärke einer Optik mit dieser Brennweite - und entsprechend muss man hier mit Grenzen rechnen. Im Video-Bereich kann das Objektiv gute Ergebnisse liefern.Wie so oft stellt das Objektiv einen Kompromiss dar. Wer wirklich mit maximaler Lichtstärke arbeiten will - wie beispielsweise bei der Astro-Fotografie - sollte doch eher zu einem anderen Modell greifen, da hier die Schärfen nicht gut genug kommen. Mit weniger Blende liefert die Optik aber tolle Bilder.