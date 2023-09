Panasonic Lumix G9 II: Neue Kamera mit vielen Verbesserungen

Panasonic hat mit der Lumix G9 II eine neue Generation dieser Kamera entwickelt. Diese bringt einige entscheidende Verbesserungen mit, wie die Kollegen von ValueTech TV bereits berichten können. Für einen tiefgehenden Test reicht es aktuell aber noch nich - denn das vorliegende Modell entspricht noch nicht ganz dem, was in den Handel kommen wird, und auch bei den Kollegen ist das Personal im Urlaub.Trotzdem lässt sich schon einiges dazu sagen, was hier auf die Nuter zukommt. Immerhin hat Panasonic hier bereits einiges an neuen und besseren Features verbaut. Insbesondere der Autofokus wird bei der Kamera massiv aufgerüstet. Dies wird sich aber wohl auch in einem etwas höheren Preis niederschlagen.