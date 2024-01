Panasonic 100 mm f/2.8 Macro: Sehr kompaktes Makro-Objektiv

Das Panasonic 100 mm f/2.8 Macro ist ein ziemlich kompaktes Objektiv. Die Verarbeitung präsentiert sich bei einem ersten Blick bereits ziemlich gut. Die Kollegen von ValueTech TV haben aber in ihrem Test natürlich auch einen genauen Blick auf die Bilder geworfen.Das Objektiv ist für seine Preisklasse in einer entsprechenden Qualität zu bekommen. Man kann hier nochetwas besseres bekommen, muss dann aber auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Angesichts Baugröße und Gewicht bekommt man hier ein ziemlich gutes Makro-Objektiv für unterwegs.