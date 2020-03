Nikon D780: Die DSLR-Schwester der Z6 überzeugt in vielen Belangen

Volle Sensorkraft

Nikon hat mit der D780 eine neue DSLR ins Rennen geschickt, mit der man in der Profi-Liga punkten will. Und diese kann mit einem wirklich guten Umfang an Anschlussmöglichkeiten aufwarten und besticht auch mit einem ziemlich schnellen Speicher-Controller, der Serienaufnahmen in großem Umfang möglich macht. Lediglich die internen Einstellungen begrenzen die Menge auf hundert RAW-Aufnahmen, die sich in Reihe aufnehmen und wegschreiben lassen, ohne dass die Kamera langsamer wird.Ein weiteres hervorragendes Feature ist das Display auf der Rückseite. Dieses ist zwar nicht komplett dreh- sondern nur schwenkbar, doch kommt dieses mit einer hohen Auflösung daher, so dass man auch im Liveview-Modus eine eine ordentliche Fokussierung hinbekommt. Wie gewohnt, bringt Nikon in der Serie keine eigene Bildstabilisierung in der Kamera mit, so dass man hier bei Bedarf eher auf die Z-Serie ausweichen sollte.Stärken bringt die D780 auch im Videomodus mit. In diesem wird die komplette Leistung des Vollformat-Sensors ausgenutzt. Und dank der starken verbauten Elektronik ist es möglich, 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und FullHD-Videos sogar mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde wegzuschreiben, wie unsere Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test herausarbeiten konnten.