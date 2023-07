Mylio Photos: Kostenlose Fotoverwaltung sorgt für guten Überblick

KI hilft beim Aufräumen

Wer auch nur halbwegs ernsthaft fotografiert, wird schnell große und oft auch unübersichtliche Mengen an Bildern auf seinen Speichermedien haben. Eine ordentliche Bilderverwaltung ist in solch einer Situation Gold wert. Und hier muss man nicht einmal viel ausgeben, wie ein Blick der Kollegen von ValueTech auf die Software Mylio Photos zeigt.Im Test zeigte sich, dass sich mit der kostenlosen Anwendung schnell Ordnung in die Fotosammlung bringen lässt. Die Bilder können hier auf verschiedenste Art sortiert werden - und das unabhängig davon, auf welchem Medium sie gerade gespeichert sind. Der Nutzer kann sie beispielsweise anhand verschiedener Meta-Daten wie Aufnahme-Daten, dem Standort oder ähnlichem ordnen.Integrierter KI-Support sorgt aber auch dafür, dass eine Unterscheidung nach Inhalten möglich ist. Erkannt werden hier unter anderem Motive wie verschiedene Tiere oder Personen, man kann aber auch direkt nach Schriftzügen suchen, die man fotografiert hat. Das alles sorgt in Verbindung mit einer Tag-Verwaltung schnell für Ordnung im Chaos.