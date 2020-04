Mate Xs: So gut funktioniert Huawei-Hardware auch ohne Google

Das kann nach hinten losgehen

Huawei hat es zur Zeit wirklich nicht einfach. Durch den Handelskrieg mit den USA wurde das Unternehmen durchaus vor gravierende Probleme gestellt - denn wenn es um Smartphone-Hardware geht, kommt man vermeintlich am dominierenden Google-Konzern kaum vorbei - außer vielleicht, man heißt Apple. Trotzdem schafft es Huawei durchaus auch ohne Google-Dienste eine gut nutzbare Mobile-Plattform bereitzustellen.Unser Kollege Alexander Böhm hat auf dem Klapp-System Mate Xs ausprobiert, was die hauseigene Plattform Huawei Mobile Services (HMS) zu leisten in der Lage ist. Und es zeigt sich, dass Anwender hier im Grunde kauf auf Annehmlichkeiten verzichten müssen. Immerhin betreibt Huawei inzwischen einen der größten App-Stores weltweit und kann somit eine Bandbreite an zusätzlicher Software anbieten, die sonst selten zu finden ist. Und wenn man doch noch etwas vermisst, kann man problemlos noch Amazons Download-Plattform zusätzlich nutzen.Der eine oder andere Nutzer wird sicherlich noch einiges finden, wo HMS nicht mit Google-Diensten mithalten kann. Allerdings dürften diese mit der Zeit auch immer weniger werden, so dass die Blockade-Haltung der USA letztlich genau im Gegenteil des Gewünschten enden kann: Nämlich dass der Anbieter aus China nicht zu Boden gezwungen, sondern seh viel stärker gemacht wird.