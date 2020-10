LG 27GN950: 4K-Gamer-Monitor mit Profi-Features für Foto & Video

Monitore für Fotografen und Video-Produzenten bedürfen spezieller Talente. Mit etwas Glück wird der Nutzer aber nicht nur im direkt darauf ausgerichteten Produktsegment fündig. Die Kollegen von ValueTech TV sind beispielsweise auf den LG 27GN950 gestoßen, bei dem es sich eigentlich um einen Monitor für Gamer handelt.Das System bringt aber eben auch verschiedene Features mit, die für die genannten Produzenten wichtig sind. So sind von Haus aus alle Möglichkeiten für die Hardware-Kalibrierung direkt mit an Bord. So kommt man letztlich für einen recht ordentlichen Preis zu einem guten 4K-Monitor für die alltägliche Arbeit und auch das passende Vergnügen in der Freizeit.