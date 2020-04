Kompaktes Weitwinkel-Objektiv von Samyang: Frühling kann kommen

Überraschend gut

Im beginnenden Frühling zieht es die Fans der Fotografie wieder nach Draußen. Kompakte Objektive sind da natürlich eine schöne Sache. Ein solches bietet Samyang mit dem AF 18mm F2.8 FE an, das die Kollegen von ValueTech TV in dem schon mit Blütenpracht gefüllten Tokio ausprobiert haben.Das Produkt ist für die Verwendung an Sony-Kameras ausgelegt. Auf den ersten Blick wirkt es etwas einfach gestrickt - es ist nicht wetterfest und die Streulichtblende sieht nicht nach hoher Qualität aus. Wenn es dann aber um die Aufnahmen geht, wird der Nutzer eben doch positiv überrascht - leichte Mängel lassen sich lediglich im Makro-Bereich feststellen.Und auch für die Nutzung bei Videoaufnahmen kann das Objektiv durchaus punkten. Hier funktioniert die Nachführung des Autofokus sehr gut und es kommt zu weichen Korrekturen, die sich kaum bemerkbar machen. Angesichts eines Preises von rund 380 Euro ist das Produkt durchaus eine Überlegung wert, wenn man ohnehin auf der Suche nach einer Ergänzung der eigenen Ausrüstung ist.