GoPro Hero 8: Infos und Demos zur stark verbesserten Actioncam

Neues Format mit Tücken

Die Actioncam GoPro Hero ist inzwischen in ihrer 8. Version angelangt. Der Hersteller hat dabei an verschiedenen Stellschrauben gedreht und Änderungen vorgenommen, die nicht immer nur positiv sind. Im Großen und Ganzen lohnt es sich im Vergleich zum Vorgänger aber durchaus, die Neufassung zu kaufen, da die Verbesserungen schon erheblich sind.Insbesondere bei der Bildstabilisierung, die bisher schon ziemlich gute Ergebnisse brachte, haben die Entwickler bei GoPro noch einmal ordentlich nachlegen können. Selbst rasantere, schroffe Geländefahrten werden in einer sanften Bildführung auf die Speicherkarte geschrieben, die man sonst eigentlich nur von einem guten Gimbal erwarten kann. Mit zahlreichen Beispielen demonstriert euch unser Kollege Timm Mohn hier, was ihr von der neuen Variante erwarten könnt.Und das geht über die Videos hinaus. Auch der Foto-Modus ist um Einiges besser geworden. Generell setzt GoPro jetzt mehr auf voreingestellte Profile zwischen denen man wechseln kann. Da mag mancher vielleicht eine bestimmte Variation vermissen, die nach eigenem Geschmack noch etwas besser wäre, doch im alltäglichen Gebrauch wird die Handhabung der Kamera auf diese Weise wesentlich einfacher und zuverlässiger.Während sonst Vieles immer kleiner wird, ist das ausgerechnet bei der GoPro nicht der Fall. Das Gehäuse kommt ein wenig größer daher, was dazu führen kann, dass einige Zubehör-Käufe aus den Vorgängerzeiten nicht mehr passen. Aber so manches wird auch nicht mehr benötigt. Die Hero 8 kommt nun nämlich mit eigenen Halterungen daher und muss nicht mehr in klappernde Gehäuse gesteckt werden, um sie irgendwo zu befestigen.Weitergenutzt werden können die alten Akkus - aber unter Vorbehalt. In der nun hinzugekommenen maximalen Leistungsklasse braucht die GoPro so viel Strom, dass diese nicht lange durchhalten. Hier muss man dann besser die neuen Stromspeicher verwenden.