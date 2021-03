GoPro Hero 8: Fazit zur Actioncam nach einem Jahr starker Nutzung

Vorteile

Füßchen machen Cases unnötig

HyperSmooth 2.0 macht Footage ohne Gimbal nutzbar

TimeWarp mit "normale Geschwindigkeit"-Möglichkeit

Verbesserter HyperSmooth bei Nacht

Ton wird stark auf die Stimme fokussiert

Bedienung einfach und niedrigschwellig

ProTune für erfahrene Nutzer

Kontinuierliche Firmware-Updates

GoPro Plus ermöglicht unkomplizierten Austausch bei selbstverschuldeten Defekten

Akkus der frühere GoPros zu verwenden

Media Mod ermöglicht Externe Mikrofone, Display und Cold-Shoe-Zubehör

Leichter und kompakter als die GoPro Hero 9 Black Edition

Wasserdicht auch ohne extra Case

Quik-App wird kontinuierlich mit Updates versorgt

Super Foto ermöglicht Fotos bei starken (Licht-) Kontrasten

Neutral

Akkudeckel fällt leicht ab (Abtrennung nötig wegen Media Mod)

Kaum Zubehör im Lieferumfang enthalten

Media Mod-Zubehör durchaus eine Investition

Kein Ton bei normaler Geschwindigkeit von TimeWarp

Nachteile

Lens Cover nicht austauschbar

Die GoPro Hero 8 ist nicht mehr ganz taufrisch am Markt, aber gehört auch keinesfalls zum alten Eisen. Bei der neueren Version 9 bekommt man zwar einige zusätzliche Features und Verbesserungen geboten, dafür ist die Nummer 8 inzwischen wesentlich günstiger zu haben. Unser Kollege Timm Mohn hat die Actioncam bereits vor einiger Zeit vorgestellt und kann nun nach einem guten Jahr einen lägerfristigen Eindruck zeigen.Dabei zeigte sich unter anderem, dass die GoPro auch in Anwendungen eine gute Figur macht, die im üblichen Marketing nicht vorkommen. Timm verdient seine Brötchen eigentlich im Kindergarten und scheut sich nicht, die Kamera dort auch den Kindern in die Hand zugeben. Das würde man mit anderen teuren Geräten wohl kaum machen, die Actioncam hält aber bisher ohne Schäden auch den eher robusten Umgang der jüngsten Nutzer mit ihr aus.Aber auch in anderen Anwendungsbereichen kann das etwas ältere Modell gut mithalten. So muss am Ende wohl jeder selbst entscheiden, ob die Verbesserungen, die der Hersteller in der neueren Fassung unterbrachte, wirklich wichtig genug sind, um den damit verbundenen Aufpreis von guten 150 Euro zu rechtfertigen.