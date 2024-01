Geekom Mini IT12: Kleiner PC mit vielseitigem Einsatz-Spektrum

Key steht im BIOS

Beim Geekom Mini IT12 handelt es sich um einen Mini-PC auf Intel i7-12650H-Basis. Der 10-Kern-Prozessor verfügt über 16 Threads, 24 MB Cache und taktet mit bis zu 4,7 GHz. Die Intel Iris Xe-Grafikeinheit ermöglicht die Verwendung zweier 8K-Displays. Insgesamt können bis zu vier Bildschirme angeschlossen werden. Geekom hat den Mini-PC mit 32 GB RAM und 1 Terabyte SSD-Speicher ausgestattet. Die Schreibgeschwindigkeit der Lexar NM7A1-SSD liegt bei 4478,69 Megabyte pro Sekunde.Daten können mit 5100,95 MB/s gelesen werden. Im Gegensatz Apples neuem Vision Pro-Headset verbaut Geekom bereits Wi-Fi 6E. Damit einhergeht die Unterstützung für das 6 GHz-Band. Der i7-Mini-PC verfügt über einen blauen Anstrich, welcher ihn von der schwarz-grauen Konkurrenz abhebt. Mit 117 × 112 × 50 mm ist der Mini IT12 sehr kompakt. Verwendet man den Mini-PC mobil, fällt das Gewicht im Rucksack kaum auf: Er bringt 650 Gramm auf die Waage.Der Mini IT12 bietet mit dem Intel i7-Prozessor genug Leistung, um im Office-Alltag einen flotten Betrieb zu ermöglichen. Der Mini-PC ist außerdem für Aufgaben wie Streaming, Audio- sowie Videoschnitt und leichtes Grafikdesign geeignet. Geekom selbst sieht den Mini-PC auch als Medienzentrale eines Heimkinos. Hierfür spricht der große interne Speicherplatz. Reicht jener nicht aus, lässt ich die Unterseite aufschrauben und eine 2,5-Zoll-Festplatte bzw. SSD hinzufügen. Auf dem Mainboard ist außerdem Platz für eine weitere M.2 2242 SATA-SSD. Verbesserungsbedarf gibt es beim RAM: Ein eventueller Nachfolger sollte auf DDR5-RAM setzen.Über Bluetooth 5.2 können Headsets, Tastaturen oder Controller angeschlossen werden. Auf dem PC ist Windows 11 Pro vorinstalliert. Falls nötig, kann das Betriebssystem-Image bei Geekom heruntergeladen werden. Da der Windows-Key im BIOS verankert ist, besteht kein Grund zur Sorge bei einer Neuinstallation. In Windows sollte man die Performance auf beste Leistung einstellen, um alles aus dem Mini-PC herauszuholen. Die Benchmark "PC Mark 10" attestiert dem Mini PC einen Score von 5569 Punkten.Geekoms eigene Mini-PC-Alternativen mit AMD-Prozessor erreichen durch ihre fortschrittlichen Grafik-Technologien allerdings bessere Werte. Bezüglich Lautstärke sollte man keinen flüsterleisen Betrieb unter Volllast erwarten: Geekom hat das Lüftungssystem so programmiert, dass die CPU einen möglichst kühlen Kopf behält. Die stetige Kühlung bleibt im Alltag allerdings nicht unbemerkt. Aktuell ist der Geekom Mini IT12 für 509 Euro bei Amazon erhältlich. Mit dem Code "JANUARY30it" lassen sich 30 Euro einsparen. Der Gesamtpreis liegt in diesem Fall bei 483,55 Euro. Bei Geekom selbst bringt der Code "JANUARY30IT12" 30 Euro Rabatt. Der Hersteller bietet, egal für welche Plattform man sich entscheidet, zwei Jahre Garantie auf die Mini-PCs.