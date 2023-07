Geekom Mini IT11: Die Neuauflage mit verbesserter Hardware

Windows 11 Pro ist dabei

Der Mini-PC Hersteller Geekom hat den Mini IT11 Hardware-technisch neu aufgelegt. Als Prozessor kommt nun ein Intel Core i7-11390H zum Einsatz. Dieser taktet mit 3,4 GHz. Während beide Prozessoren über 8 CPU-Threads und eine Turbo-Taktrate von 5 GHz verfügen, fällt der L3-Cache beim 11390H höher aus. Je größer der L3-Cache ist, umso schneller arbeitet die CPU und folglich auch das System. Der Prozessor schneidet in Benchmarks auch wegen der erhöhten Bus-Transfer-Rate besser ab. Diese liegt bei 5 Gigatransfers pro Sekunde. Die neue Version kommt außerdem mit wahlweise einem oder zwei Terabyte Speicherplatz daher. Eine 512 Gigabyte Variante wird nicht mehr angeboten. Steht man vor der Kaufentscheidung zwischen der Variante mit Core i7-1195G7 oder mit i7-11390H, dürfte die Entscheidung klar zum neuen Model gehen.Neben dem neuen Prozessor hat sich auch das Gehäuse etwas verändert: Der Mini IT11 ist nun etwas heller als sein Vorgänger. Außerdem fehlt das "Intel-Inside"-Logo auf der Oberseite. Auch wenn es nicht mehr draufsteht, ist die volle Leistung des 11390H enthalten. Für die Grafik zeigt sich eine Intel Iris Xe-Grafikeinheit verantwortlich. Leichte Spiele sind mit jener kein Problem. Reicht die interne Rechenleistung nicht, kann der Arbeitsspeicher auf 64 GB erweitert werden. Im Inneren ist Platz für eine M.2 PCIe-SSD. Ist die 1 TB-Variante für den eigenen Verwendungszweck zu knapp bemessen, bietet Geekom für einen 60 Euro Aufpreis eine 2 TB SSD-Version an. Ggf. ist es günstiger, den Speicher selbst auszutauschen. Dabei sollte allerdings die maximale SSD-Größe von 2 TB bedacht werden. Reicht der Speicher trotzdem nicht aus, bietet der kompakte Computer noch Platz für eine 2,5 Zoll große Festplatte oder SSD. Auch diese darf maximal 2 Terabyte groß sein.Auf dem Mini PC ist Windows 11 Pro installiert. Die erste Einrichtung ist nach knapp 8 Minuten erledigt. Im ersten Test zeigt sich: Das Upgrade vom Intel Core i7-1195G7 zum i7-11390H ist gelungen. Die maximale Leistung des neuen Chips liegt bei 35 statt 28 Watt. Auch die SSD macht einen Unterschied im Gesamtpaket. Geekom verbaut eine Lexar NM6A1 PCIe SSD. Das Modell ist auf Amazon für 94,02 Euro verfügbar . Im Test zeigt sich: Die neue SSD schreibt Daten fast dreimal so schnell wie beim alten Mini IT11 . Das CrystalDiskMark-Tool unterstreicht die alltägliche Beobachtung. Die Schreibgeschwindigkeit liegt bei 3.196,02 Megabyte pro Sekunde. Daten werden mit 3.320,97 Megabyte pro Sekunde gelesen. Zum Start bietet Geekom den Mini-PC für 599 Euro an . Um die 40 Euro Differenz zum regulären Preis von 639 Euro zu sparen, muss am Check-out der Code "IT11SMS" eingegeben werden. Geekom gibt zwei Jahre Garantie auf seine Geräte.