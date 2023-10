Geekom A5 im Test: Kleiner Desktop-PC mit ordentlich Power

Windows 11 Pro liegt bei

Beim Geekom A5 handelt es sich um einen Mini-PC auf AMD Ryzen 7 Basis. Der Ryzen 7 5800H taktet mit bis zu 4,4 GHz. Er verfügt über 8 Kernen, 16 Threads und 16 MB Cache. Dem kompakten Computer stehen 32 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Es handelt sich um DDR4-Dual-Channel-RAM. Daten können auf der 512 GB großen SSD - es handelt sich um eine M.2 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe - gespeichert werden. Daten können hier mit 3446,69 MB/s gelesen und mit 3105,34 MB/s geschrieben werden. Der Geekom A5 kommt optisch in mit einem Mix aus Gold und Pink daher. Dem Paket liegen die übliche Dankes-Karte, eine VESA-Halterung sowie deren Schrauben bei. Damit man mit dem Mini-PC direkt loslegen kann, rundet der Hersteller den Lieferumfang mit einem HDMI-Kabel ab.Die Front beinhaltet zwei USB-Ports, einen Kopfhörer-Anschluss und den Power-Button. Seitlich kann ein Kensington Keylock angebracht werden. Rückseitig befinden sich die weiteren Anschlüsse. Insgesamt verbaut Geekom zwei USB-C-Ports, zwei weitere USB-A-Anschlüsse und zwei HDMI-Ports. Als WLAN-Alternative beherbergt die Rückseite noch einen Ethernet-Anschluss. Der Mini-PC verfügt über eine Seltenheit: einen SD-Karten-Slot. Über jenen dürften sich besonders Fotografen freuen. Die Oberseite ziert ein Geekom-Logo. Mithilfe der Standfüße auf der Unterseite wird ein stabiler Stand ermöglicht. In den Standfüßen befinden sich Schrauben, die herausgedreht werden können. Mit gelöster Platte kann eine Festplatte hinzugefügt sowie der RAM und die SSD ausgetauscht werden.Der Mini-PC wird mit Windows 11 Pro ausgeliefert. Das Betriebssystem wird beim ersten Start eingerichtet. Dieser Vorgang dauert etwa 8 Minuten, wenn man alles akzeptiert und sich nicht mit den einzelnen Funktionen von Windows 11 Pro auseinandersetzen will. Um den Mini-PC zu verwenden, werden ein Bildschirm sowie eine Tastatur und Maus benötigt. Je nach Geräteauswahl kann der Mini-PC sehr mobil mitgeführt und bspw. im Hotel verwendet werden. Mit 22,5 x 17,4 x 13,1 cm passt der Geekom A5 in jede Handtasche. Während der Mini-PC verwendet wird, leuchtet eine LED im Power-Button. Diese erlischt erst, wenn der PC ausgeschaltet wird. Im Anschluss an die Ersteinrichtung sollte man alle Windows-Updates durchführen lassen. Auch die Treiber-Sektion von Windows-Update kann Verbesserungen für die Geräte-Performance beherbergen.Der Geekom A5 bietet mit dem AMD Ryzen 7 5800H genug Rechenleistung, um Office-Aufgaben und die oder andere Gaming-Session zu tragen. Die Vega 8-Grafikkarten unterstützt den Mini-PC bei grafisch-aufwendigeren Adventures, wie etwa dem letzten Monkey Island . Im Betrieb wird der A5 nicht unangenehm laut. Spielt man bspw. Asphalt, Star Trek Prodigy oder rendert man ein Video in Adobe Premiere, ist das Kühlsystem durchaus hörbar. Allerdings ist eine gute Kühlung wichtig, um möglichst lange das Potenzial des AMD Ryzen-Prozessors auszunutzen. Streaming läuft über Wi-Fi 6 ebenso flüssig wie über den Ethernet-Port auf der Rückseite. Mit dem Geekom A5 können bis zu vier Bildschirme gleichzeitig verbunden werden. In Praxis konnte unser Kollege Timm Mohn bisher weder die Ausgabe auf vier Monitoren noch die 8K-Auflösung ausprobieren. Durchsetzen konnte sich der A5 allerdings in Verbindung mit Premiere Pro und während einfachen Arbeiten in Photoshop.Der Geekom A5 kann über die Platte auf der Unterseite aufgerüstet werden. Die Upgrade-Möglichkeiten betreffen u.a. den Arbeitsspeicher: Bis zu 64 GB RAM sind möglich. Auch die SSD kann aufgerüstet werden. Geekom attestiert dem Mini-PC, problemlos mit 2 TB SSDs zu arbeiten. Zusätzlich kann eine 2,5 Zoll Festplatte oder SSD verbaut werden. Diese sollte höchstens 2 TB groß und 7 mm hoch sein. Aber auch ohne Upgrades kann gut mit dem Geekom A5 gearbeitet werden. Der Geekom A5 fühlt sich im Home-Office ebenso wohl wie im Jugendzimmer. Schüler können Hausaufgaben mit dem Mini-PC machen und im Anschluss den Geekom A5 als Unterhaltungszentrale nutzen. Sei es Netflix, Amazon Prime oder Steam: Online-Angebote, wie auch Spiele-Streaming, meistert der Mini-PC. Aktuell ist der Geekom A5 für 509 Euro auf Amazon verfügbar . Mit dem Code "octoberA5" können aktuell 5 % eingespart werden. Der Gesamtpreis reduziert sich um 25,45 Euro auf 483,55 Euro. Beim Hersteller selbst ist der Geekom A5 deutlich günstiger: Regulär bietet Geekom den A5 für 429 Euro an. Mit dem Gutschein-Code "de40a5" werden 40 Euro vom Gesamtpreis abgezogen. Der endgültige Preis auf der Hersteller-Homepage beläuft sich folglich auf 389 Euro. Trotz fast 100 Euro Unterschied legt Geekom bei Bestellungen über die Hersteller-Homepage noch ein Maus- und Tastatur-Set bei. Für die Verwendung fehlt in diesem Fall nur noch ein Bildschirm.