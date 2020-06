Game Gear Micro: Sega bringt Konsole, die in eine Handfläche passt

Lupe ist praktisch (und auch verfügbar)

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Shining Force Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Der japanische Videospielehersteller Sega hat vor mehr als zwei Jahrzehnten seine letzte echte Konsole veröffentlicht, mit der Dreamcast endete auch eine Traditionsgeschichte, die Geräte wie Saturn und Mega Drive hervorbrachte. Nun gibt es ein kleines, um nicht zu sagen winziges Comeback."Winzig" ist in diesem Fall auch absolut wörtlich gemeint, denn Sega hat ein Gerät namens Game Gear Micro angekündigt. Und das ist zweifellos ungewöhnlich, denn die Handheld-Konsole passt gerade einmal in eine Handfläche. Das Gerät ist 80 Millimeter breit und 43 Millimeter hoch. Der Bildschirm ist gerade einmal 2,5 Zentimeter groß, man kann hier sicherlich von Briefmarkengröße sprechen.Um die 8-Bit-Konsole spielen zu können, benötigt man also am besten eine Lupe und die liefert Sega gleich mit, Nutzer werden das so genannte "Big Window Micro" kaufen können. Verfügbar ist Sega Game Gear Micro in Japan, dort wird das Gerät ab 6. Oktober zu haben sein, es kostet 4980 Yen, das sind umgerechnet rund 41 Euro.Mit dem Game Gear Micro feiert Sega gleich zwei Jubiläen, die heutige Bekanntgabe sowie der Veröffentlichungstermin spielen darauf an. Denn heute vor 60 Jahren wurde Sega gegründet, am 6. Oktober 1990 erschien in Japan die Sega-Konsole Game Gear, man feiert also sich selbst sowie den Gameboy-Konkurrenten von damals.Sega Game Gear Micro wird in vier unterschiedlichen Farb-Varianten erscheinen, schwarz, blau, gelb und rot. Der Clou dabei: Das ist nicht nur eine kosmetische Entscheidung, auf den unterschiedlichen Versionen befinden sich auch jeweils (vier) andere Spiele.