Fujifilm XF 23 mm f/1.4 R LM WR: Starker Klassiker mit hohem Preis

Beim Fujifilm-Objektiv XF 23 mm f/1.4 R LM WR handelt es sich im Grunde bereits um einen Festbrennweiten-Klassiker. Die Kollegen von ValueTech TV geben dem System auch gleich ordentlich zu tun: Sie testen es an der Fujifilm X-H2 mit ihrem 40-Megapixel-Sensor.Und hier merkt man schnell die Schwächen des Objektivs, die bei anderen Testern, die mit weniger hochauflösenden Kameras arbeiteten, nicht so stark hervortraten. Allerdings geht es hier keineswegs um Probleme, die sich in der Praxis wirklich stark auswirken würden. Zumal das Objektiv in dieser Brennweite extrem vielseitig nutzbar ist. Entsprechend lohnenswert ist das Produkt, auch wenn der Preis im Vergleich zur Konkurrenz ein wenig hoch angesetzt ist.