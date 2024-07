Engwe P275 ST im Test: Günstiges E-Bike mit gutem Fahr-Gefühl

Display leider schlecht ablesbar

Das Engwe P275 ST ist ein City-E-Bike. Sein Ananda-Motor verleiht dem P275 ordentlich Kraft: Auch bergauf fährt das Fahrrad mit Leichtigkeit. Die fünf Unterstützungsstufen des Mid-Drive-Motors sind gut dosiert und bieten jeweils mehr Entlastung beim Fahren. Die maximale Unterstützung ist nicht immer notwendig. Zusammen mit der Schaltung erreicht man mit dem P275 auch in Stufe drei oder vier eine ordentliche Geschwindigkeit.Das P275 ST fährt auf 2,4-Zoll breiten 27,5-Zoll-Reifen. Sie sind etwas breiter als bei regulären Stadtfahrrädern, aber dennoch schlanker als die des Hitway BK6S . Engwe gelingt der Spagat zwischen erhöhter Fahrsicherheit und Optik. Der auf den ersten Blick untypische Lenker beherbergt alle Bedienelemente des E-Bikes, darunter eine 9-Gang-Schaltung, die zwei Gänge mehr bietet als die meisten günstigen E-Bikes.Der Hersteller setzt auf hydraulische Tektro-Scheibenbremsen. Diese reagieren im Test gut und bringen das Fahrrad ohne störende Geräusche zum Stehen. Unser Kollege Timm Mohn musste die Bremsen nicht nachjustieren: Ab Werk sind sie gut eingestellt.Engwe setzt beim P275 ST auf ein eher kleines Display auf der linken Seite des Lenkers. Es dient als einzige Informationsquelle zu Geschwindigkeit, gefahrenen Kilometern und der Unterstützungsstufe, da das E-Bike nicht über Bluetooth verfügt. Das verbaute Panel ist nicht nur kleiner als viele andere E-Bike-Displays, sondern auch schlechter ablesbar.Der Selle Royal-Sattel ist bequem und lässt sich über einen einfachen Mechanismus verstellen. Hierfür befindet sich ein Griff unter dem Sattel, über den man die Höhe variieren kann. Ein Handgriff reicht aus, um den Sattel auf die fahrende Person einzustellen. Der Mechanismus erlaubt eine einfache Einstellung des Sattels, ohne dass man befürchten muss, dass der Sattel von Dritten geklaut werden kann. Setzt ein Fahrrad auf einen Schnellspanner, um die Sattelstange zu fixieren, ist dies ein durchaus reales Risiko, über das man sich beim P275 ST keine Gedanken machen muss.Engwe betont, dass man mit dem P275 ST zur Arbeit fahren kann, ohne dort verschwitzt anzukommen. Das ist richtig: Mit maximaler Unterstützung kann der Fokus während der Fahrt auf die Umgebung gelegt werden, während die Bewegung zur Nebensache wird. Der sofort anspringende Drehmomentsensor sorgt für einen reibungslosen Start an der Ampel und macht Stop-and-Go weniger anstrengend. Verbesserungspotenzial gibt es im Bereich der fehlenden Federung und des Rücklichts, welches nicht mit dem Akku verbunden ist. Aktuell ist das Engwe P275 ST für 1.499 Euro beim Hersteller verfügbar . Amazon ruft denselben Preis auf . Das Engwe P275 ST gibt es in drei verschiedenen Farbkombinationen: Weiß-Orange, nur Weiß und nur Schwarz.