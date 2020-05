Endlich wieder Kino: Kleiner, mobiler Beamer überzeugt im Test

Wenig Licht, aber viel Finesse

Besuche im Kino sind aktuell nicht möglich. Wer trotzdem mal die eigenen vier Wände verlassen und irgendwo einen Film genießen will, könnte mit dem Anker Nebula Capsule Max gut beraten sein. Der mobile Beamer ordnet sich in das Android-Ökosystem ein und kommt mit einem integrierten Akku daher. Unser Kollege Timm Mohn hat das System einem Test unterzogen.Das Gerät kommt bei der Lichtstärke nur auf 200 Lumen. Damit fällt das Filmerlebnis am Sonntagmittag auf der Gartenterrasse natürlich aus. Bei hinreichender Dunkelheit kann das System aber durchaus ein gutes Bild liefern - zumal es diesen kleinen Schwachpunkt durch verschiedene andere Vorzüge ausgleicht. So ist der Ton ordentlich, der Akku hält ausreichend lang durch und auch sonst bekommt man hier ein ordentlich abgestimmtes Gerät geboten.Hinzu kommt natürlich auch, dass man eben ein eigenständiges Android-Gerät geboten bekommt. Es spricht also auch nichts dagegen, den Beamer zu nutzen, um gemeinsam Spiele im Freien zu nutzen. Der Preis ist mit rund 500 Euro zwar nicht gerade gering, trotzdem lohnt sich die Investition nach Einschätzung des Testers.