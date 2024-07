Elektrische Wasserschlacht: Die SpyraGO für nur 50 Euro im Test

Die elektrische Wasserpistole Spyra Go Jetzt bei Alternate bestellen!

Zum Angebot

Bei der SpyraGO handelt es sich um die günstigste elektrische Wasserpistole des deutschen Herstellers Spyra. Das GO-Modell ist gleichzeitig etwas kleiner und bereits für jüngere Wasserratten ab 8 Jahren geeignet. Ähnlich wie die großen Brüder ist die SpyraGO in Rot und Blau erhältlich. Oder wie es der Hersteller nennt: "Hellfire Red" und "Arctic Blue". Die beiden Farben können entweder nach persönlicher Vorliebe ausgesucht oder als Teamfarben genutzt werden. Den Preis hat Spyra familienfreundlich gestaltet: Eine SpyraGO kostet nur noch 49,99 Euro . Zusätzlich gibt es seit Kurzem noch ein durchsichtiges Modell.Beim Design bleibt das GO-Modell den größeren Brüdern treu: Es gibt einen Abzug in der Mitte und vorn wird aus einem wuchtigen Lauf Wasser geschossen. Der Griff ist schwarz-rot gehalten.Auch wenn die SpyraGO ähnlich mächtig aussieht wie die SpyraThree, ist sie etwas kompakter und damit auch leichter. Gerade mal 890 Gramm bringt die elektrische Wasserpistole auf die Waage. Dieser Wert bezieht sich natürlich auf die leere Pistole und erhöht sich, sobald der Wassertank gefüllt wird. Der Tank kann 450 ml Wasser aufnehmen. Zum Vergleich: Die SpyraThree wiegt 2,2 Kilogramm, ohne dass sich Wasser im Tank befindet. Der 700 ml Tank erhöht das Gewicht beim Top-Modell der elektrischen Wasserpistolen auf 2,9 Kilogramm.Der USB-Port zum Laden der SpyraGO befindet sich auf der Oberseite. Den Wasserpistolen liegt ein USB-A-Kabel bei. Beim Ladeanschluss an der Wasserpistole selbst handelt es sich um USB-C. Um die SpyraGO aufzuladen, muss der USB-Port mit dem mitgelieferten Schraubendreher zugänglich gemacht werden. Um sich mit der elektrischen Wasserpistole vertraut zu machen, liegt ein kleines Infoheftchen bei. Der Schutz vor eindringendem Wasser wird bei der SpyraGO großgeschrieben. Auch wenn der kleine Schraubendreher praktisch ist, wenn man möglichst wenig Gepäck mitnehmen möchte, kann es Menschen geben, die einen größeren Schraubendreher bevorzugen werden. Die SpyraGO kann an einem beliebigen USB-A-Port geladen werden. Ein Netzteil liegt nicht bei, ist aber auch gar nicht nötig: Bereits eine Powerbank reicht aus, um die elektrische Wasserpistole nachzuladen. Über eine rote LED wird der aktuelle Ladeprozess visualisiert. Laut Hersteller kann man mit dem GO-Modell 120 Minuten am Stück Spaß haben, ehe die Pistole wieder für zwei Stunden ans Ladegerät muss. Der Hersteller hat einen 1.200 mAh Akku verbaut. Wer nicht gerade einen Wettkampf ausrichtet, dürfte die vollen zwei Stunden wahrscheinlich eher nicht ausnutzen. Hat man die 120 Minuten doch vollkommen ausgereizt, ist die Wasserpistole binnen zwei Stunden wieder vollständig aufgeladen.Ist der Tank voll, können bis zu 75 Schüsse abgegeben werden. Jeder Schuss misst 6 ml. Je nachdem, in welchem Winkel geschossen wird, kann ein Schuss bis zu 8 Meter weit gehen. Hat man sein ganzes Wasser verschossen, ist der Tank in unter 10 Sekunden wieder vollständig aufgefüllt. Dies geht zum Beispiel am Wasserhahn oder man nimmt sich eine Wasserflasche mit in den Garten. Das Nachladen über die SpyraBase ist auch möglich. Das transparente Tankfenster am Griff erlaubt jederzeit eine Übersicht, wie voll die SpyraGO gerade ist. Die Oberseite zeigt den aktuellen Akkustand an und gleichzeitig, wie viele Schüsse noch in der Pistole stecken.In den FAQ weist Spyra darauf hin, dass man gegnerischen Spielern nicht ins Gesicht schießen soll. Abseits davon ist es nicht wirklich schmerzhaft, von der SpyraGO getroffen zu werden. Hat man nicht alles Wasser verschossen, kann die überschüssige Munition über Luftlöcher abgegossen werden. Die SpyraGO sollte auf diese Weise auch entladen werden, wenn sie zum Beispiel über Winter längere Zeit im Schrank steht. Die im Vergleich kleinere SpyraGO ermöglicht es, auch kleineren Wasserpistolen-Fans eine große "Wasserwumme" in der Hand zu halten, ohne dabei zu schwer tragen zu müssen. Der Hersteller selbst bietet die elektrische Wasserpistole aktuell für 49,99 Euro an . Die Farbauswahl bedingt nicht den Preis: Beide Farben, "Hellfire Red" und "Arctic Blue", sind jeweils für denselben Preis erhältlich. Etwas teurer ist die Clear-Edition , deren durchsichtiger Look durchaus etwas hermacht.