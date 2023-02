Dreame L10s Ultra: Wischstaubsauger mit oft gewünschten Features

Intelligente Navigation

Beim Dreame L10s Ultra handelt es sich um einen Wischstaubsauger mit 5300 Pa. Für eine bessere Hindernis-Erkennung verbaut der Hersteller an der Vorderseite ein Kamera-System. Im Inneren des Roboters befindet sich der Onboard-Staubtank, welcher bis zu 350 ml Schmutz aufnehmen kann. Im Anschluss an eine Reinigung wird das aufgesammelte Material in einen drei Liter Staubbeutel, durch den der L10s Ultra auch für Allergiker geeignet ist, abgesaugt. Auf der Unterseite verfügt das System auch über zwei Wischmopps. Diese werden während und im Anschluss an eine Reinigung in der Docking-Station gewaschen. Schmutz an den Wischmopps wird folglich noch während des Reinigungsvorgangs entfernt. Um Schimmel zu vermeiden, werden die Wischmopps nach der Selbstreinigung getrocknet. In der Docking-Station kann das nötige Reinigungsmittel untergebracht werden.Um den Dreame L10s Ultra für seine erste Fahrt bereitzumachen, werden die beiden Wischmopps sowie die Seitenbürste an der Unterseite des Wischstaubsaugers angebracht. Die Montage erweist sich als einfach. Im Zubehör-Paket befindet sich darüber hinaus ein Ersatz-Staubbeutel. Der Lieferumfang wird mit einer Werkzeugbürste und einem Handbuch abgerundet. Über einen Button an der Oberseite lässt sich der Staubsauger einschalten. Unser Kollege Timm Mohn vermisst beim Dreame L10s Ultra allerdings das informative Docking-Station-Display des W10 Pro Dreame verfügt inzwischen über eine eigene App ( iOS Android ). Diese lässt sich kostenlos herunterladen. Kaum, dass die App installiert und geöffnet ist, kann man sich entweder einloggen oder registrieren. Die Anwendung erkennt den Dreame L10s Ultra direkt. In der App werden nun die WiFi-Daten eingetragen und an den Wischstaubsauger übertragen. Wenige Momente später ist der Dreame L10s Ultra mit dem Internet verbunden. Nachfolgend gibt Dreame hilfreiche Tipps zur Verwendung des L10s Ultra und dessen Positionierung.Erstmalig kann in der Docking-Station eines Staubsaug-Roboters Putzmittel untergebracht werden. Dies wird automatisch vom Dreame L10s Ultra beim Reinigungsvorgang ins Wasser gemischt. Wie genau das Reinigungsmittel eingesetzt wird, ist auf der Deckelinnenseite erklärt.Bevor man den Dreame L10s Ultra die Wohnung reinigen lässt, empfiehlt es sich, eine sogenannte "Schnelle Karte" zu erstellen. Innerhalb von 10 Minuten kartografiert der Wischstaubsauger dabei die gesamte Wohnung. Je nach Größe kann der Prozess auch schneller abgeschlossen werden. Im Anschluss an die Erstellung einer ersten Karte kann die Raumeinteilung kontrolliert werden. Im besten Fall hat die AI des Dreame L10s Ultra bereits alle Räume erkannt und eingeteilt. Wählt man die gerade erstellte Karte aus, erklärt die Dreame-Anwendung die Möglichkeiten der Kartengestaltung. Ist die Kartenbeschriftung und -konfiguration abgeschlossen, kann der Dreame L10s Ultra die Wohnung reinigen.Eine Reinigung lässt sich über die App sowie den Staubsauger selbst starten. Der Wischsaug-Roboter fährt den am weitesten entfernten Punkt in der Wohnung an, um von dort aus die Reinigung zu beginnen. Durch die geschickte Routenplanung wird die Distanz zur Docking-Station immer kleiner. Da der Dreame L10s Ultra in regelmäßigen Abständen zwecks Selbstreinigung zur Docking-Station zurückkehrt, reduziert sich im Laufe des Putzvorgangs die für Reinigungsfahrten notwendige Zeit. Die Zwischenreinigung sorgt dafür, dass die Wischmopps den Boden auch wirklich reinigen und nicht den aufgesammelten Schmutz in der Wohnung verteilen. Durch die Selbstreinigung an der Docking-Station kann eine Reinigung vergleichsweise etwas länger als bei herkömmlichen Wischstaubsaugern dauern. Die Reinigungsqualität des Dreame L10s Ultra hingegen fällt überdurchschnittlich gut aus.Zum guten Putzergebnis trägt auch das Reinigungsmittel bei. Bereits seit Jahren wird eine solche Möglichkeit von der Kundschaft herbeigesehnt. Oft fallen die Möglichkeiten hierfür eher unpraktisch aus. In den meisten Fällen raten die Hersteller davon ab, Putzmittel in Verbindung mit einem Wischstaubsauger zu verwenden. Der Einsatz eines solchen ist beim Dreame L10s Ultra kein Problem. Der Dreame L10s Ultra ist aktuell für 999,99 Euro bei Amazon verfügbar . Versandkosten fallen bei besagtem Angebot nicht an. Leider sucht man eine schwarze Variante vergebens: Den Wischstaubsauger aus dem Hause Dreame gibt es nur in Weiß.